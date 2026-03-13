    • 13 de marzo de 2026 - 12:47

    Murió "El Pato", un querido hincha de San Martín y en las redes los verdinegros lo despidieron

    Gabriel “El Pato” Giménez murió este viernes tras atravesar una dura enfermedad. Era un reconocido seguidor de San Martín y de UPCN Vóley Club.

    El Pato, el reconocido hincha de San Martín que murió este viernes.&nbsp;

    El Pato, el reconocido hincha de San Martín que murió este viernes. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte sanjuanino atraviesa horas de tristeza tras conocerse este viernes. Murió Gabriel “El Pato” Giménez, un reconocido y querido hincha de San Martín y también de UPCN Vóley Club. Apenas la página "Locura Verdinegra" comunicó su fallecimiento, cientos de hinchas lo despidieron en las redes.

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    Giménez era ampliamente conocido entre los simpatizantes verdinegros por su incondicional apoyo al equipo. Su pasión por San Martín lo convirtió en una presencia habitual en las tribunas y en distintos espacios vinculados al club. La noticia de su muerte se difundió rápidamente entre los hinchas luego de que la página Locura Verdinegra la diera a conocer, generando en pocos minutos cientos de mensajes de despedida y acompañamiento para su familia.

    El posteo en las redes del Verdinegro

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    “El Pato”, como lo llamaban todos, también era un ferviente seguidor de UPCN Vóley Club, equipo al que acompañó en distintos puntos del país, consolidándose como una figura muy querida dentro del ambiente deportivo local.

    En los últimos meses atravesaba una dura enfermedad, situación que movilizó a los hinchas, quienes impulsaron cadenas de oración y colectas solidarias para ayudarlo y acompañar a su familia. Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, recuerdos y agradecimientos para un hincha apasionado que dejó su huella en las tribunas. Muchos se ilusionaron con que San Martín, que juega esta noche en Rafaela, le regale un triunfo en su memoria.

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