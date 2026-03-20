    • 20 de marzo de 2026 - 23:34

    Murió Ernesto Cherquis Bialo, ícono del periodismo deportivo

    El periodismo deportivo argentino despide a Ernesto Cherquis Bialo, histórico referente de El Gráfico, fallecido a los 85 años.

    Ernesto Cherquis Bialo, figura central del periodismo deportivo argentino.

    Ernesto Cherquis Bialo, figura central del periodismo deportivo argentino.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El periodismo deportivo argentino está de luto tras la muerte de Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a los 85 años luego de atravesar una enfermedad. Su partida marca el final de una era para una de las plumas más influyentes del deporte nacional.

    Leé además

    Ataque. Genaro Rossi lucha con Ferreyra. San Martín empezó ganando pero se durmió y los tucumanos se lo empataron.

    A San Martín se le escapó la victoria en el instante final con los tucumanos
    La Selección Argentina jugará en La Bombonera su último amistoso antes del Mundial.  

    La Selección Argentina confirmó el segundo amistoso antes del Mundial y será ante Zambia

    A lo largo de su extensa trayectoria, Cherquis dejó una huella imborrable en medios emblemáticos como El Gráfico, donde trabajó durante más de 30 años y llegó a ocupar el cargo de director, consolidándose como una referencia indiscutida.

    Periodismo deportivo argentino: una carrera histórica

    Su camino comenzó en la década del 60 y rápidamente se integró a una generación dorada de periodistas que marcaron la historia del deporte. Su estilo, profundo y literario, lo convirtió en una voz única dentro del ámbito periodístico.

    Además de su paso por medios gráficos, también desarrolló una destacada carrera en radio y televisión, y en los últimos años volvió a conectar con nuevas generaciones a través de sus columnas en Infobae.

    Cherquis también tuvo un rol clave en la AFA, donde se desempeñó como director de Medios y Comunicación, aportando su experiencia al manejo institucional del fútbol argentino.

    Una vida atravesada por el deporte

    Fanático del boxeo, el fútbol y el tango, su carrera estuvo marcada por coberturas históricas y relatos memorables, incluyendo eventos internacionales y figuras legendarias del deporte mundial.

    En sus últimos años, había atravesado complicaciones de salud vinculadas a una leucemia, enfermedad que finalmente terminó con su vida, generando un profundo pesar en colegas, amigos y seguidores.

    Su legado, sin embargo, permanecerá en cada una de sus crónicas, donde supo combinar información, pasión y narrativa como pocos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    upcn juega una semifinal clave en san juan y la entrada sera gratis

    UPCN juega una semifinal clave en San Juan y la entrada será gratis

    River Plate planea ampliar y techar el Monumental.

    River Plate recibió la aprobación de un crédito de 100 millones de dólares para ampliar y techar el Monumental

    Imagen del operativo por el allanamiento en la AFA en la sede de Viamonte.

    Allanamiento en la AFA: secuestran una computadora y avanzan por fondos en el exterior

    Goleador. Nacho Russo es vital en Tigre que este viernes abrirá la fecha de AFA visitanto a Bánfield.

    Torneo Apertura de AFA: Dos partidos abren la jornada 12 del certamen