Murió Ernesto Cherquis Bialo, ícono del periodismo deportivo

El periodismo deportivo argentino está de luto tras la muerte de Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a los 85 años luego de atravesar una enfermedad. Su partida marca el final de una era para una de las plumas más influyentes del deporte nacional.
A lo largo de su extensa trayectoria, Cherquis dejó una huella imborrable en medios emblemáticos como El Gráfico, donde trabajó durante más de 30 años y llegó a ocupar el cargo de director, consolidándose como una referencia indiscutida.
Periodismo deportivo argentino: una carrera histórica
Su camino comenzó en la década del 60 y rápidamente se integró a una generación dorada de periodistas que marcaron la historia del deporte. Su estilo, profundo y literario, lo convirtió en una voz única dentro del ámbito periodístico.
Además de su paso por medios gráficos, también desarrolló una destacada carrera en radio y televisión, y en los últimos años volvió a conectar con nuevas generaciones a través de sus columnas en Infobae.
Cherquis también tuvo un rol clave en la AFA, donde se desempeñó como director de Medios y Comunicación, aportando su experiencia al manejo institucional del fútbol argentino.
Una vida atravesada por el deporte
Fanático del boxeo, el fútbol y el tango, su carrera estuvo marcada por coberturas históricas y relatos memorables, incluyendo eventos internacionales y figuras legendarias del deporte mundial.
En sus últimos años, había atravesado complicaciones de salud vinculadas a una leucemia, enfermedad que finalmente terminó con su vida, generando un profundo pesar en colegas, amigos y seguidores.
Su legado, sin embargo, permanecerá en cada una de sus crónicas, donde supo combinar información, pasión y narrativa como pocos.