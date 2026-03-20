Murió Ernesto Cherquis Bialo, ícono del periodismo deportivo

El periodismo deportivo argentino está de luto tras la muerte de Ernesto Cherquis Bialo , quien falleció a los 85 años luego de atravesar una enfermedad. Su partida marca el final de una era para una de las plumas más influyentes del deporte nacional.

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A lo largo de su extensa trayectoria, Cherquis dejó una huella imborrable en medios emblemáticos como El Gráfico, donde trabajó durante más de 30 años y llegó a ocupar el cargo de director, consolidándose como una referencia indiscutida.

Su camino comenzó en la década del 60 y rápidamente se integró a una generación dorada de periodistas que marcaron la historia del deporte. Su estilo, profundo y literario, lo convirtió en una voz única dentro del ámbito periodístico.

Además de su paso por medios gráficos, también desarrolló una destacada carrera en radio y televisión, y en los últimos años volvió a conectar con nuevas generaciones a través de sus columnas en Infobae.

Cherquis también tuvo un rol clave en la AFA, donde se desempeñó como director de Medios y Comunicación, aportando su experiencia al manejo institucional del fútbol argentino.

Una vida atravesada por el deporte

Fanático del boxeo, el fútbol y el tango, su carrera estuvo marcada por coberturas históricas y relatos memorables, incluyendo eventos internacionales y figuras legendarias del deporte mundial.

En sus últimos años, había atravesado complicaciones de salud vinculadas a una leucemia, enfermedad que finalmente terminó con su vida, generando un profundo pesar en colegas, amigos y seguidores.

Su legado, sin embargo, permanecerá en cada una de sus crónicas, donde supo combinar información, pasión y narrativa como pocos.