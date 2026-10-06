"No solo Argentina te agradece": el sentido mensaje de Neymar para despedir a Messi

A pocas horas de que Lionel Messi dispute su último partido con la Selección argentina , Neymar se sumó a la extensa lista de figuras del fútbol mundial que eligieron despedir al capitán. El brasileño publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y dejó una frase que trascendió cualquier rivalidad: “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo agradece por todo lo que hiciste por el fútbol” .

El adiós de Messi: San Juan no se alejó del sentimiento mundial de gratitud y admiración

Antes de su despedida, Messi recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA

El delantero de Santos acompañó sus palabras con imágenes junto a Messi tomadas después de la final de la Copa América 2021 en el Maracaná , aquella noche en la que Argentina venció 1-0 a Brasil y el rosarino consiguió su primer título con la Selección mayor.

La publicación recuperó una relación construida tanto como compañeros como rivales. Neymar y Messi compartieron vestuario en Barcelona y Paris Saint-Germain , jugaron 206 encuentros juntos y protagonizaron una de las sociedades ofensivas más recordadas de los últimos años.

En su mensaje, Neymar puso el foco primero en lo que Messi significó para quienes crecieron viendo su carrera. “ Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años ”, escribió el brasileño antes de referirse directamente a la despedida que tendrá lugar en el Monumental.

También expresó su deseo de que el capitán argentino pueda disfrutar de una jornada que estará atravesada por homenajes desde varias horas antes del encuentro contra Benín. “ Espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz ”, señaló.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

De la MSN a reencontrarse en París

Messi y Neymar compartieron su primera etapa juntos en Barcelona entre 2013 y 2017. Junto con Luis Suárez integraron la recordada MSN, un tridente que combinó goles, títulos y una relación que continuó incluso después de que sus carreras tomaran caminos diferentes. Durante ese período, el club catalán conquistó nueve trofeos, entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes de 2015.

Volvieron a coincidir en 2021, cuando Messi llegó al Paris Saint-Germain. Permanecieron juntos durante dos temporadas en Francia y sumaron otros títulos antes de que el argentino continuara su carrera en Inter Miami.

La relación también tuvo como escenario la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil. La fotografía elegida por Neymar para acompañar la despedida remitió justamente a uno de los momentos más importantes de la carrera internacional de Messi: la Copa América conquistada en territorio brasileño.

“Fue un honor hacer historia a tu lado”

El tramo final de la dedicatoria fue el más personal. Neymar agradeció a Messi por haber intensificado su propia pasión por el deporte y resumió lo que significó compartir tantos años dentro de una cancha.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra vos y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS”, escribió.

El homenaje llegó en la previa del duelo ante Benín en el estadio Monumental, donde Messi cerrará una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta argentina. A medida que se acerca el partido, los mensajes dejaron de llegar solamente desde compañeros de la Selección: también aparecieron desde aquellos que fueron rivales y, como Neymar, terminaron compartiendo buena parte de su carrera.