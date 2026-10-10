Norris chocó con Piastri en Singapur y volvió a escena su frase contra Colapinto: "Algunos no deberían estar en F1"

La Sprint del Gran Premio de Singapur tuvo un final explosivo para McLaren. Cuando quedaba apenas una vuelta, Lando Norris intentó superar por adentro a Oscar Piastri en la curva 5 , ambos autos se tocaron y terminaron haciendo un trompo. Piastri golpeó contra las defensas y quedó fuera de carrera, mientras que Norris pudo continuar hasta cruzar la meta en el octavo puesto.

Los pibes se despidieron con una sonrisa y el bronce colgado del cuello

Colapinto le respondió a Norris tras la polémica: "Siempre se apunta a los argentinos"

El episodio rápidamente volvió a poner bajo la lupa unas declaraciones que Norris había realizado apenas dos semanas antes contra Franco Colapinto , después del accidente que involucró también a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Norris intentó superar a Piastri por el interior de la curva 5 y ambos McLaren terminaron en trompo durante la última vuelta de la Sprint. Video X (@F1)

Los dos pilotos de McLaren circulaban cuarto y quinto detrás de Charles Leclerc cuando Norris vio la posibilidad de avanzar. El británico se tiró por el interior y llegó a colocarse junto a su compañero, pero su rueda delantera izquierda terminó tocando la trasera derecha del auto de Piastri. Ambos perdieron el control.

Norris consiguió reincorporarse y terminó octavo, sumando el último punto disponible de la Sprint. Piastri, en cambio, quedó contra las barreras y debió abandonar. El incidente dejó además al equipo sin una posibilidad concreta de sumar fuerte cuando sus dos autos estaban peleando dentro de los cinco primeros.

“Pensé que estaba completamente a la par. Me quedé sin espacio en el vértice”, explicó Norris por radio después del contacto. Más tarde sostuvo que había visto una oportunidad clara para intentar la maniobra y que el equipo revisaría internamente lo sucedido.

La dura frase que Norris había lanzado contra Colapinto

El episodio adquirió una repercusión especial por lo ocurrido el 26 de septiembre en Bakú. En aquella carrera, Colapinto bloqueó sus neumáticos durante una relargada, impactó contra su compañero Pierre Gasly y el Alpine del francés terminó alcanzando al McLaren de Norris. Los tres debieron abandonar por los daños.

Después de aquella carrera, Norris fue muy duro con el argentino: “Hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, afirmó. También consideró que una maniobra de esas características debía ser castigada con al menos una fecha de suspensión.

Colapinto reconoció entonces su error y pidió disculpas tanto a Gasly como a Norris. Días más tarde, el propio británico bajó el tono de sus declaraciones y aseguró que había hablado con el argentino y que ambos habían llegado a un entendimiento.

La frase, sin embargo, volvió a circular este sábado entre los fanáticos argentinos después del toque entre los dos McLaren, justamente en una maniobra en la que Norris buscaba ganar una posición en los últimos metros de la carrera.

Qué resolvieron los comisarios sobre Norris y Piastri

Tras la Sprint, ambos pilotos fueron citados por los comisarios de la FIA. Finalmente, no hubo sanciones: el informe oficial determinó que tanto Norris como Piastri contribuyeron al accidente y que ninguno podía ser considerado total o predominantemente responsable.

El jefe de McLaren, Andrea Stella, fue más duro puertas adentro y sostuvo que ver a los dos autos del equipo tocándose “no es aceptable”. También anticipó que el episodio será analizado internamente con ambos pilotos.

Norris posteriormente pidió disculpas al equipo por el resultado del incidente. Piastri, por su parte, evitó profundizar la polémica y señaló que primero quería revisar las imágenes antes de evaluar responsabilidades.