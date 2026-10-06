    • 6 de octubre de 2026 - 22:51

    Otamendi se despidió de la Selección: "Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido"

    El defensor marcó el primer tanto de la noche tras una asistencia de Messi y recibió una ovación cuando dejó la cancha. Luego, compartió un emotivo mensaje sobre su despedida de la Albiceleste.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nicolás Otamendi tuvo una despedida soñada de la Selección argentina. El defensor marcó el primer gol en la goleada 3-0 ante Benín, en el Monumental, y luego dejó la cancha entre una ovación multitudinaria. El zaguero cerró así una extensa etapa con la camiseta argentina, en una noche que también tuvo como protagonista a Lionel Messi.

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    El gol de Otamendi llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los 2 minutos, Messi ejecutó un córner al centro del área de Benín y el defensor logró desprenderse de su marca. Sin dejar que la pelota tocara el césped, remató de primera y venció al arquero Marcel Dandjinou para poner el 1-0.

    La celebración duró poco porque Lionel Scaloni decidió reemplazar a Otamendi después del gol. Cuando el defensor comenzó a caminar hacia el banco, el Monumental se puso de pie para despedirlo y le dedicó una enorme ovación, en reconocimiento a su trayectoria con la Albiceleste.

    Otamendi no solo se despidió con un gol. También fue uno de los futbolistas que integraron el proceso que llevó a la Selección a conquistar títulos históricos y se convirtió durante años en una de las principales referencias de la defensa argentina.

    Nico Paz y Messi completaron la goleada

    Argentina amplió la diferencia a los 15 minutos del segundo tiempo, nuevamente con Messi como protagonista. El capitán recibió la pelota y asistió a Nico Paz, quien tuvo espacio para acomodarse cerca del vértice del área y sacó un remate preciso que se metió lejos del alcance del arquero de Benín.

    El tercer gol llegó a los 25 minutos. Agustín Giay recibió una fuerte infracción dentro del área y el árbitro sancionó penal. Messi tomó la responsabilidad y convirtió con un potente zurdazo para establecer el 3-0 definitivo.

    El resultado coronó una noche de despedidas para la Selección. Otamendi tuvo su último partido con la Albiceleste y dejó el campo después de marcar, mientras que Messi también vivió una jornada especial ante el público argentino.

    El emotivo mensaje de Otamendi

    Después del encuentro, Otamendi compartió una reflexión sobre su despedida y repasó todo lo que significó representar al país durante tantos años.

    “Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez”, escribió.

    El defensor también destacó el orgullo que significó vestir la camiseta argentina y agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante su recorrido.

    Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, aseguró.

    “Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos”, agregó.

    Por último, Otamendi tuvo un reconocimiento para los hinchas que estuvieron junto al equipo en los momentos más difíciles: “Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos”.

    La noche del Monumental quedará así como la despedida de Otamendi de la Selección argentina, con un gol, una ovación y el reconocimiento de los hinchas que acompañaron su extensa trayectoria con la camiseta nacional.

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