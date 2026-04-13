    • 13 de abril de 2026 - 09:13

    Otra muerte sacude al periodismo deportivo: falleció Julio Ricardo

    El célebre comentarista estaba mald e salud.

    Julio Ricardo, un emblema dle periodismo deportivo.

    Julio Ricardo, un emblema dle periodismo deportivo.

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    En las últimas horas, una noticia sacudió al periodismo deportivo argentino. Julio Ricardo, histórico comentarista, murió a los 87 años tras estar internado en la Clínica Zabala.

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    El fallecimiento de Ricardo se produce poco tiempo después de las muertes de otros dos íconos del periodismo como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, quien fue parte de Infobae.

    Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957 con coberturas para Noticias Gráficas. Su labor incluyó participaciones como comentarista, cronista y analista en programas de radio y televisión durante más de seis décadas.

    Gracias a su desempeño en los canales de TV como el 9, 11, 13 y ATC, así como en Radio Colonia y Radio Nacional, López Batista fue clave en la consolidación y profesionalización del género periodístico deportivo en el país, con presencia continuada que dejó huella en varias generaciones de profesionales.

    Durante su trayectoria, trabajó con figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y el propio Araujo como comentarista en Fútbol Para Todos, construyendo una voz reconocida que se mantuvo vigente en medios argentinos.

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