    • 26 de marzo de 2026 - 15:19

    Otra vez sin ciclismo en San Juan: suspendieron la carrera del fin de semana por falta de policías

    La prueba prevista para el 29 de marzo fue cancelada- La superposición con otros eventos masivos vuelve a dejar al ciclismo local sin actividad.

    Esperando. San Juan no tendrá ciclismo de Ruta tras los problemas de Del Bono para armar la Doble Calingasta.
    Esperando. San Juan no tendrá ciclismo de Ruta tras los problemas de Del Bono para armar la Doble Calingasta.

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    Será otro fin de semana sin ciclismo en San Juan.&nbsp;

    Será otro fin de semana sin ciclismo en San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclismo sanjuanino suma un nuevo capítulo de incertidumbre. La competencia que estaba programada para este domingo bajo la organización de la Unión Vecinal Santo Domingo, fue suspendida oficialmente debido a la falta de personal policial para cubrir el operativo de seguridad.

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    La decisión, comunicada por la Federación Ciclista Sanjuanina este jueves al mediodía, expone una problemática que se repite: la imposibilidad de sostener el calendario deportivo ante la superposición de eventos de gran magnitud en la provincia. En esta ocasión, la coincidencia con el Ironman 70.3, la tradicional Cabalgata a la Difunta Correa y la agenda del fútbol local dejó sin recursos suficientes para garantizar el normal desarrollo de la prueba.

    Desde la organización señalaron que, en términos deportivos y logísticos, la competencia estaba en condiciones de realizarse. Sin embargo, la ausencia de cobertura en materia de seguridad resultó determinante para tomar la decisión de suspender.

    La Federación respaldó la medida y puso el foco en la necesidad de priorizar la integridad de corredores, organizadores y público. No obstante, la reiteración de estas situaciones vuelve a encender alarmas dentro del ambiente ciclístico, que ve cómo una disciplina históricamente fuerte en San Juan y que este año por distintos motivos quedó relegada y que sin dudas cerrará un año para el olvido.

    Así, una vez más, el ciclismo local se queda sin rodar. Y la pregunta vuelve a instalarse en el pelotón sanjuanino: ¿hasta cuándo? ¿Se reprogramará la competencia o directamente no se realizará?

    Las tres fechas que le restaban a la Temporada de Ruta

    El cronograma de las tres fechas finales tenía previsto este 29 de marzo la competencia organizada por la Unión Vecinal Santo Domingo. Con la suspensión, ahora quedarán dos fechas. Según el cronograma previsto el 5 de abril, el Club Ciclista Independiente, en conjunto con el Club Sportivo Juan B. Del Bono, tiene precisto llevar a cabo la penúltima competencia.

    Finalmente, el 12 de abril se bajará el telón de la temporada con el tradicional cierre organizado por el Club Sol Naciente, una fecha que marcará el final oficial del calendario rutero y que reunirá a toda la comunidad del ciclismo sanjuanino.

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