La Federación Ciclista Sanjuanina confirmó las tres fechas que le bajarán el telón a la temporada de ruta

En una temporada atípica y acotada, la Federación Ciclista Sanjuanina confirmó el tramo final del calendario 2025–2026. El cierre oficial será el 12 de abril.

La temporada de ruta ya transita la recta final y desde la Federación Ciclista Sanjuanina confirmaron las tres fechas finales.

La temporada de ciclismo de ruta en San Juan entra en su etapa decisiva. A través de un comunicado oficial, la Federación Ciclista Sanjuanina dio a conocer las últimas tres fechas del calendario 2025–2026, que definirán el cierre de un nuevo año de competencia atípico, por la escasa cantidad de fechas disputadas.

Las tres fechas restantes de la Temporada de Ruta El cronograma comenzará el 29 de marzo, con una prueba organizada por la Unión Vecinal Santo Domingo. Será la antesala de un fin de temporada que promete intensidad tanto para los ciclistas como para los equipos que buscan cerrar el año con protagonismo.

La actividad continuará el 5 de abril, cuando el Club Ciclista Independiente, en conjunto con el Club Sportivo Juan B. Del Bono, lleve adelante una nueva jornada competitiva que se perfila como clave en la recta final del campeonato.