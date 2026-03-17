    • 17 de marzo de 2026 - 15:46

    La Federación Ciclista Sanjuanina confirmó las tres fechas que le bajarán el telón a la temporada de ruta

    En una temporada atípica y acotada, la Federación Ciclista Sanjuanina confirmó el tramo final del calendario 2025–2026. El cierre oficial será el 12 de abril.

    La temporada de ruta ya transita la recta final y desde la Federación Ciclista Sanjuanina confirmaron las tres fechas finales.

    La temporada de ruta ya transita la recta final y desde la Federación Ciclista Sanjuanina confirmaron las tres fechas finales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Las tres fechas restantes de la Temporada de Ruta

    El cronograma comenzará el 29 de marzo, con una prueba organizada por la Unión Vecinal Santo Domingo. Será la antesala de un fin de temporada que promete intensidad tanto para los ciclistas como para los equipos que buscan cerrar el año con protagonismo.

    La actividad continuará el 5 de abril, cuando el Club Ciclista Independiente, en conjunto con el Club Sportivo Juan B. Del Bono, lleve adelante una nueva jornada competitiva que se perfila como clave en la recta final del campeonato.

    Finalmente, el 12 de abril se bajará el telón de la temporada con el tradicional cierre organizado por el Club Sol Naciente, una fecha que marcará el final oficial del calendario rutero y que reunirá a toda la comunidad del ciclismo sanjuanino.

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