Paraguay va por una nueva hazaña ante el poderoso Francia: definen el pasaje a Cuartos de final del Mundial

La Selección de Paraguay dio uno de los grandes goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al eliminar a Alemania en una dramática definición por penales y este sábado quiere seguir haciendo historia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se medirá con Francia este sábado en el Estadio Filadelfia en uno de los partidos que darán inicio a la fase de octavos de final.
Los paraguayos comenzaron el torneo con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, pero lograron recuperarse con una victoria clave frente a Turquía y un empate sin goles ante Australia, lo que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.
En dieciseisavos, Paraguay dio un golpe de escena: se adelantó en el marcador ante Alemania, que igualó el partido y forzó la definición desde los doce pasos. La tanda fue para el infarto: los alemanes fallaron dos de sus tres primeros penales, pero Paraguay también desperdició el cuarto y el quinto. Finalmente, el error de Tah en el sexto disparo selló la eliminación de los tetracampeones y el pase histórico de los sudamericanos.
Francia llega invicta y con goleadas a los octavos de final
El rival de Paraguay será una Francia que mostró solidez y contundencia en la fase de grupos, con victorias por 3-1 ante Senegal, 3-0 frente a Irak y 4-1 sobre Noruega. En la primera ronda eliminatoria, los galos mantuvieron su racha goleadora y superaron a Suecia por 3-0, con dos tantos de Kylian Mbappé, que suma seis y pelea por la Bota de Oro junto a Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane.
El duelo entre Paraguay y Francia se jugará este sábado 4 de julio a las 18:00 (hora de Argentina) en el Estadio Filadelfia, con transmisión de DSports. El ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Marruecos y Canadá.
Horarios: 18.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17.00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16.00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15.00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00.00 (del 5 de junio en España)
Televisación: TyC Sports y DSports (Argentina) / DSports (Sudamérica) / Canal 5, ViX TUDN y TV Azteca (México) / Telemundo, Peacock y Fox (Estados Unidos) / DAZN (España) / Tigo Sports (Panamá), Red Uno, Entel TV, Tigo y Unitel (Bolivia) / Cazé TV (Brasil) / Chilevisión (Chile) / Teletica 7 y Fox (Costa Rica) / Teleamazonas (Ecuador) beIN Sport (Francia) / RAI y DAZN (Italia)
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