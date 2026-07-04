Paraguay va por una nueva hazaña ante el poderoso Francia: definen el pasaje a Cuartos de final del Mundial

El sorprendente combinado que lidera el argentino Gustavo Alfaro enfrenta a uno de los favoritos al título. Juegan desde las 18 horas.

La Selección de Paraguay dio uno de los grandes goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al eliminar a Alemania en una dramática definición por penales y este sábado quiere seguir haciendo historia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se medirá con Francia este sábado en el Estadio Filadelfia en uno de los partidos que darán inicio a la fase de octavos de final.

Los paraguayos comenzaron el torneo con una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos, pero lograron recuperarse con una victoria clave frente a Turquía y un empate sin goles ante Australia, lo que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.

En dieciseisavos, Paraguay dio un golpe de escena: se adelantó en el marcador ante Alemania, que igualó el partido y forzó la definición desde los doce pasos. La tanda fue para el infarto: los alemanes fallaron dos de sus tres primeros penales, pero Paraguay también desperdició el cuarto y el quinto. Finalmente, el error de Tah en el sexto disparo selló la eliminación de los tetracampeones y el pase histórico de los sudamericanos.

Francia llega invicta y con goleadas a los octavos de final El rival de Paraguay será una Francia que mostró solidez y contundencia en la fase de grupos, con victorias por 3-1 ante Senegal, 3-0 frente a Irak y 4-1 sobre Noruega. En la primera ronda eliminatoria, los galos mantuvieron su racha goleadora y superaron a Suecia por 3-0, con dos tantos de Kylian Mbappé, que suma seis y pelea por la Bota de Oro junto a Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane.

El duelo entre Paraguay y Francia se jugará este sábado 4 de julio a las 18:00 (hora de Argentina) en el Estadio Filadelfia, con transmisión de DSports. El ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Marruecos y Canadá.