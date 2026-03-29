Parkour, el deporte que desarrolla el arte de superarse a uno mismo usando solo el cuerpo como herramienta

En “En Aires”, por calle 25 de Mayo frente a la Feria Municipal de Capital funciona OPK Escuela de Parkour , un espacio que comparte la práctica deportiva que va más allá del entrenamiento del cuerpo y la posibilidad de poder desplazarse superando distintos obstáculos. Si bien hay una mayor demanda de público infantil, también hay clases para adultos que quieren poner a prueba sus cuerpos y mantenerse en estado.

El parkour es una disciplina física deportiva centrada en desarrollar la capacidad motriz. Consiste en desplazarse de un punto a otro de manera eficiente, rápida y segura, disponiendo la totalidad del cuerpo para ello superando distintos obstáculos que van incrementando el nivel de dificultad a medida que se va adquiriendo experiencia. La práctica de este deporte permite desarrollar la fuerza, agilidad y equilibrio en el aspecto físico. También hay un fuerte entrenamiento mental superando miedos, controlando riesgos y venciendo inseguridades.

Santiago Orquera y Martín Salinas integran el equipo de profesores que forman parte de la Escuela de Parkour. Ambos se convirtieron en los guías de DIARIO DE CUYO para comprender las particularidades, secretos, tips y todo lo necesario para lograr realizar la práctica sin lastimarse en el intento.

Las clases tienen una duración promedio de una hora y se pueden realizar cualquier día de la semana, de lunes a viernes en horario de tarde, coordinando siempre con los profesores. Se debe acudir con ropa cómoda que habilite la movilidad del cuerpo y con zapatillas deportivas. Esto es fundamental, ya que se trata de un deporte de alto impacto y el calzado es crucial para evitar lesiones.

Los primeros minutos de la práctica se concentran en una entrada en calor, iniciando con movimiento de articulaciones. Muñecas, tobillos, cadera, cabeza, rodillas son algunas de las partes del cuerpo que entran en juego durante el calentamiento. Luego se continúa con algunos ejercicios de coordinación y movimientos integrales para activar el centro del cuerpo.

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Una vez que el cuerpo ya está disponible, inicia la actividad. Para el nivel principiante, es decir, para aquellas personas que no han realizado la práctica en el pasado, se arma una pista de obstáculo sencilla. Con el acompañamiento permanente de los profesores, se van practicando los saltos como los pasajes, donde todo el cuerpo entra en juego. Fuerza de brazos, flexión de piernas, control del centro y conciencia de cada movimiento son vitales para cuidarse de lesiones. La atenta mirada de quienes acompañan permite tener una mayor noción de los errores involuntarios que se pueden ir presentando.

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La respiración es crucial. Puede parecer insólito mencionar esto, pero cuando se está dentro del circuito la concentración se enfoca en los movimientos y cómo ejecutarlos, y respirar a veces pasa a un segundo plano. Si hay poco estado físico es normal agitarse durante las primeras pasadas, hasta que se logra cambiar el aire.

Los obstáculos permiten saltar con los pies juntos o en zigzag alternando entre un pie y el otro. Subir a los objetos activa la fuerza de brazo, el centro para elevar la cadera y la flexibilidad en las piernas para lograr apoyar los pies. También hay barras para balanceos y otros trucos que permiten el entrenamiento de la parte superior del cuerpo. Roles hacia adelante, mortales desde altura cayendo sobre colchonetas y desafiar la gravedad forman parte de los entrenamientos más avanzados.

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Culminada la clase de procede a elongar para que los músculos no se resientan cuando el cuerpo comience a enfriarse, teniendo en cuenta que la descarga de adrenalina que representa el deporte es mayor que otras disciplinas.

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El dato para aprender y practicar Parkour

El deporte se puede realizar desde los 4 años en adelante. También hay clases para adultos, aunque la mayor demanda la concentra el público infantil. Cada caso se evalúa de manera individual para, en conjunto con los profesores, armar un programa de entrenamiento para cada clase, para la evolución personal.

El costo de las clases en OPK Escuela de Parkour varía según la cantidad de encuentros. Para tres veces a la semana el costo es de $40.000; mientras que por dos encuentros a la semana el valor es de $30.000; mientras que la clase individual por día tiene un valor de $8.000. Además, hay promociones para hermanos.

Para sumarse se pueden comunicar a las redes sociales de OPK (@parkour.opk).