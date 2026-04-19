    • 19 de abril de 2026 - 12:24

    Plata y bronce para San Juan en Río Cuarto: Ludmila Aguirre y Abril Capdevila, protagonistas en el Argentino de Ruta

    La ciclista de San Juan se destacó en la prueba de pelotón de Damas Elite y Sub-23, donde finalizó segunda tras 2h43m de competencia en el autódromo cordobés.

    Captura de video.

    Captura de video.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    JuanLa sanjuanina Ludmila Aguirre tuvo una sobresaliente actuación este domingo por la mañana al conquistar la medalla de plata en la competencia en pelotón de Damas Elite y Sub-23 del Campeonato Argentino de Ruta, disputado en el circuito del autódromo de Río Cuarto.

    Leé además

    Campeón. Mateo Kalejman se quedó con el Oro en el Argentino de Ruta de Río Cuarto en la Contrarreloj Individual.

    Argentino de Ruta: Mateo Kalejman es el nuevo campeón argentino CRI
    Presencia. San Juan estará en Río Cuarto después de resolver los problemas que se generaron en la previa al viaje a Río Cuarto.

    Argentino de Ruta: La selección de San Juan no se baja y viaja a Río Cuarto

    En una carrera exigente, que se resolvió tras 2 horas y 43 minutos de esfuerzo, Aguirre se mantuvo siempre entre las protagonistas y logró asegurar el segundo puesto en la clasificación general, solo por detrás de la neuquina Abril Garzón, quien se quedó con la victoria.

    El podio se completó con la otra sanjuanina Abril Capdevilla, tercera en la categoría Sub-23, mientras que en la categoría Elite el tercer lugar fue para Alejandra Precioso, representante de la Metropolitana.

    El resultado de Aguirre vuelve a poner en relieve el gran nivel del ciclismo sanjuanino en el ámbito nacional, consolidando a la corredora como una de las referentes de la disciplina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Leonardo Cobarrubia, actual campeon argentino de ruta.

    Polémica por el Argentino de Ruta: malestar de ciclistas por el cambio a un circuito cerrado

    Presente. Nicolás Tivani estará en la Selección de San Juan para el Argentino de Ruta de Córdoba.

    Con Nico Tivani a la cabeza, San Juan ya tiene la selección para el Argentino en Córdoba

    Luciano González escapa al intento de Donovan Don de frenarlo; los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica en el Seven de Hong Kong.

    Los Pumas 7s no pudieron con el poder de Sudáfrica, el equipo del momento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Superclásico. En noviembre del año pasado, Boca se dio el gustito en La Bombonera. Ahora, todo se traslada al Monumental.

    Superclásico: Argentina se paraliza con una nueva edición de River-Boca

    Por Redacción Diario de Cuyo