Plata y bronce para San Juan en Río Cuarto: Ludmila Aguirre y Abril Capdevila, protagonistas en el Argentino de Ruta

La ciclista de San Juan se destacó en la prueba de pelotón de Damas Elite y Sub-23, donde finalizó segunda tras 2h43m de competencia en el autódromo cordobés.

JuanLa sanjuanina Ludmila Aguirre tuvo una sobresaliente actuación este domingo por la mañana al conquistar la medalla de plata en la competencia en pelotón de Damas Elite y Sub-23 del Campeonato Argentino de Ruta, disputado en el circuito del autódromo de Río Cuarto.

En una carrera exigente, que se resolvió tras 2 horas y 43 minutos de esfuerzo, Aguirre se mantuvo siempre entre las protagonistas y logró asegurar el segundo puesto en la clasificación general, solo por detrás de la neuquina Abril Garzón, quien se quedó con la victoria.

El podio se completó con la otra sanjuanina Abril Capdevilla, tercera en la categoría Sub-23, mientras que en la categoría Elite el tercer lugar fue para Alejandra Precioso, representante de la Metropolitana.