Los Pumas 7s no pudieron con el poder de Sudáfrica, el equipo del momento

Sudáfrica plasmó durante 14 minutos el estado de gracia en que se encuentra en el mundo del seven y dejó sin posibilidades a los Pumas 7s en la final del Seven de Hong Kong . Más allá de la derrota, a la hora de la verdad los argentinos redondearon un gran certamen en el que conjugaron toda la experiencia que sumaron un núcleo de jugadores nuevos a lo largo de la temporada regular.

El triunfo de los Boks por 35-7 los pone en el primer puesto de cara a la definición del campeón de la temporada , que se completa con las etapas de Valladolid y Bordeaux. La argentina, que defendía el título en Hong Kong, está a solo dos puntos, aunque nada parece detener el andar de los sudafricanos, que conquistaron así su cuarto certamen consecutivo y el quinto de los ocho que se llevan jugados del Circuito Mundial 2025/26 .

Después de una temporada difícil, en la que el entrenador Santiago Gómez Cora se vio obligado intervenir para conformar a más de medio equipo nuevo tras la sangría al rugby de XV que se produjo al final del año pasado, el estreno en la tríada que definirá al campeón de la temporada no deja de ser auspicios . A lo largo del certamen los Pumas 7s mostraron tener vivo el ADN del aquel equipo que había dominado de manera absoluta el Circuito en los últimos años anteriores, aunque el formato con definición a un torneo los dejó sin el oro.

Una defensa asfixiante y agresiva, sin errar tackles, y un juego ofensivo que combina acciones de largo aliento y buena tenencia con velocidad y sorpresa, con Marcos Moneta y Luciano González como elementos diferenciadores. La seguridad en la recepción de las salidas sigue siendo el principal punto a mejorar.

El try que significó la victoria en la semifinal ante España en el último minuto, cuando el duelo estaba igualado, pinta un poco lo que es este equipo. Primero pescó una pelota en las postrimerías del in-goal propio Matteo Graziano , uno de los obreros que se mantiene en el equipo y se está convirtiendo en referente. Luego se combinaron un gran quiebre de Juan Patricio Batac , el off-load de Gregorio Pérez Pardo y la definición de Sebastián Dubuc para sentenciar el pase a la final. Tres jugadores de la nueva generación.

Los Pumas 7s llegaban a la segunda final en la temporada en busca de su primer título. Ya habían caído ante el mismo rival en el Seven de Ciudad del Cabo, segunda etapa de la temporada. Más allá de las complicaciones que implican el largo viaje y el cambio de huso horario, Hong Kong, la meca mundial del seven, empieza a sentarles bien. Allí habían conquistado su última medalla de oro, 12 meses atrás, e iban por la defensa.

En la definición los esperaba Sudáfrica, que llegaba invicto y al que se habían enfrentado en la zona de clasificación. Los Pumas 7s ya tenían el pase a cuartos en el bolsillo, jugaron relajados, sufrieron una expulsión a poco de comenzado el encuentro (Martiniano Arrieta) y terminaron sufriendo una goleada aleccionadora (38-0). Había algo de sed de revancha en esta final, pero Sudáfrica volvió a demostrar estar en otro nivel con una efectividad asombrosa. Cada vez que tocó la pelota, la acción terminó en try.

El primer tiempo finalizó con una doble oportunidad desperdiciada de los Pumas 7s a centímetros del in-goal rival. En un período en el que se repartieron el dominio, Sudáfrica fue más contundente y se fue al descanso con ventaja de 14-7. Cada vez que el rival tuvo posesión marcó con una celeridad asombrosa. Los argentinos contestaron con jugadas elaboradas y pacientes, pero así como la primera terminó en la conquista de Santino Zangara tras un buen off-load de Lucho González, en la segunda se quedaron a las puertas del try.

El partido comenzó a definirse al inicio de la segunda mitad. Los Pumas 7s estaban hilvanando uno de sus ataques hormiga desde su propio campo, pero al llegar al meridiano en un error de manejo la pelota fue al piso, hubo dudas entre dos jugadores sobre quién la tomaría y Sudáfrica lo capitalizó llegando otra vez al in-goal. Enseguida, otra pelota perdida y, del scrum, el cuarto try sudafricano que sentenció la historia. Incluso había tiempo para uno más.

En la definición, la Argentina formó con Santiago Álvarez, Matteo Graziano y Santino Zangara; Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Batac, Juan Patricio Dubuc y Gregorio Pérez Pardo. No estuvieron Santiago Mare (lesionado) y Martiniano Arrieta (suspendido).

Más allá de la derrota en la final, los Pumas 7s se vuelven de Asia con buenas sensaciones y la confianza para encarar las últimas dos etapas. La ilusión de hacer justicia y conquistar el título que se les negó los últimos dos años está viva.