¿Por qué motivo personal lloró Lionel Messi? La palabra del capitán

La goleada de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 dejó este martes una imagen que rápidamente se volvió viral. En medio de un partido que terminó con tres goles y nuevos récords para Lionel Messi, las cámaras captaron al capitán visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

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Mientras el estadio de Kansas City celebraba el primer tanto argentino, Messi pareció quebrarse por unos segundos. Luego continuó jugando con normalidad y terminó siendo la gran figura de la noche al marcar los tres goles de la victoria.

Finalizado el encuentro, el rosarino fue consultado por ese momento y aclaró que no estuvo relacionado con lo deportivo.

"No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo", explicó con seriedad. "Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien", agregó, sin brindar mayores detalles sobre la situación personal que atraviesa.

Tras esa breve explicación, Messi evitó profundizar en el tema y enfocó sus respuestas en el presente de la Selección.

Además de liderar el triunfo argentino, Messi alcanzó otro hito histórico al llegar a los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el registro del alemán Miroslav Klose y consolidándose como uno de los máximos artilleros de la historia del torneo.

A pocos días de cumplir 39 años, el capitán dejó en claro que disfruta una etapa que considera un regalo en su carrera.

"Lo que estoy viviendo ahora es de yapa. Tuve que conseguir todos los sueños o más, a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de esto que es hermoso, más de lo que pude soñar cuando era chico", expresó el ídolo.