Portugal golpea de entrada y ya vence la República del Congo por 1 a 0

Portugal iniciará su participación en el Mundial 2026 con el objetivo de confirmar su condición de candidato al título cuando se mida frente a República Democrática del Congo este miércoles desde las 14.00 en el Houston Stadium, por la jornada inaugural del Grupo K.
Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien comenzará a disputar su sexto Mundial, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia. El experimentado delantero lidera a una generación que llega fortalecida tras conquistar la Nations League 2025 y que pretende trasladar ese buen momento al máximo torneo de selecciones.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez mostró una evolución sostenida desde la llegada del entrenador español y arriba al debut luego de vencer 2-1 a Chile y 2-1 a Nigeria en sus últimos compromisos amistosos, resultados que reforzaron la confianza de un plantel repleto de figuras.
Enfrente estará una República Democrática del Congo que vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. El seleccionado africano consiguió su clasificación tras superar 1-0 a Jamaica en el repechaje y llega a la cita mundialista luego de igualar sin goles ante Dinamarca y caer 2-1 frente a Chile en sus encuentros preparatorios.