Portugal golpea de entrada y ya vence la República del Congo por 1 a 0

Con un Cristiano Ronaldo que disputará su sexto Mundial, la selección de Portugal enfrenta al equipo africano en el NRG Stadium de Houston.

Portugal iniciará su participación en el Mundial 2026 con el objetivo de confirmar su condición de candidato al título cuando se mida frente a República Democrática del Congo este miércoles desde las 14.00 en el Houston Stadium, por la jornada inaugural del Grupo K.

Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien comenzará a disputar su sexto Mundial, un logro reservado para muy pocos futbolistas en la historia. El experimentado delantero lidera a una generación que llega fortalecida tras conquistar la Nations League 2025 y que pretende trasladar ese buen momento al máximo torneo de selecciones.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez mostró una evolución sostenida desde la llegada del entrenador español y arriba al debut luego de vencer 2-1 a Chile y 2-1 a Nigeria en sus últimos compromisos amistosos, resultados que reforzaron la confianza de un plantel repleto de figuras.

Enfrente estará una República Democrática del Congo que vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. El seleccionado africano consiguió su clasificación tras superar 1-0 a Jamaica en el repechaje y llega a la cita mundialista luego de igualar sin goles ante Dinamarca y caer 2-1 frente a Chile en sus encuentros preparatorios.