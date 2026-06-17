¿Por qué lloró Messi? Eduardo Feinmann habló de "un problema bastante grave" sobre la salud del padre

La preocupación por la salud de Jorge Messi, papá de Lionel, aumentó en las últimas horas luego del llanto del capitán argentino en el partido ante Argelia y las declaraciones del periodista Eduardo Feinmann.

La prensa mundial se rindió ante Messi tras su exhibición en el debut de Argentina: "Histórico", "eterno" y "brutal"

Durante su programa en Radio Mitre, Feinmann afirmó esta mañana: "Tiene que ver con el padre. Tiene un problema bastante grave, no está bien de salud ", aunque evitó brindar detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento médico que estaría recibiendo.

"Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud . Y (Lionel) Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano. Así y todo, el tipo jugó como los dioses", destacó el conductor radial.

Eduardo Feinmann @edufeiok , sobre la salud del padre de Lionel Messi: "Tiene un problema bastante grave, no está bien". Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/METiOukpTD

Las declaraciones de Feinmann tomaron especial relevancia después de la emotiva reacción del 10 durante el triunfo de Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

image Jorge Messi es el papá de Lionel.

Tras marcar el primer gol del encuentro, el rosarino fue captado por las cámaras con lágrimas en los ojos, una imagen que generó múltiples especulaciones.

Al finalizar el partido, Messi reconoció que atravesó días difíciles en el plano personal, aunque tampoco profundizó sobre los motivos.

Embed Lionel Messi : « MES LARMES ? HONNÊTEMENT C’EST QUELQUE CHOSE QUI N’A RIEN À VOIR AVEC LE FOOTBALL.



J’ai traversé quelques jours compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l’équipe. »



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"No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo", explicó el capitán. "Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien".

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Jorge Messi ocupa un rol fundamental en la historia personal y profesional del astro argentino. Fue quien acompañó a Lionel desde sus inicios en Rosario, impulsó su llegada a Europa cuando fichó por el Barcelona y durante años se desempeñó como representante y principal consejero de su carrera.

Hasta el momento, ni la familia Messi ni el entorno cercano emitieron algo oficial sobre la salud de Jorge.