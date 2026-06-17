    • 17 de junio de 2026 - 14:06

    San Juan y River Plate se unen para dictar una capacitación gratuita para clubes locales

    Escuela de Formadores en San Juan está destinada a todos los integrantes de las instituciones. Las actividades serán en el Cantoni el 30 de junio y 01 de julio.

    Capacitaciones, La Escuela de Formadores de la Fundación River Plate ofrecerá su conocimiento a todas las instituciones de San Juan.

    Capacitaciones, La Escuela de Formadores de la Fundación River Plate ofrecerá su conocimiento a todas las instituciones de San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para beneficio de todos los sanjuaninos en clubes deportivos locales, el Gobierno de San Juan anuncia que la Escuela de Formadores de Fundación River Plate, asociada a BBVA Argentina, se dictará gratuitamente el martes 30 de junio y miércoles 01 de julio 2026, de 9 a 18 horas, en estadio Aldo Cantoni de Capital.

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    Escuela de Formadores es un programa social, educativo y federal que ofrece una capacitación integral a líderes de clubes de barrio; para que puedan educar a través del deporte y fortalecer a sus instituciones. Si bien es abierta todo público, los destinatarios principales son dirigentes, entrenadores, deportistas, profesores de Educación Física y familias ligadas a clubes.

    El contenido de la capacitación se basa en cinco pilares: Pedagogía y Valores, para utilizar al fútbol y deporte como herramientas de inclusión social; Psicología Deportiva, para estrategias de manejo de grupo, motivación y acompañamiento emocional a niños y adolescentes; Educación Financiera, para aprender sobre administración, presupuestos y sostenibilidad de clubes; Prevención de problemáticas actuales, como por ejemplo las apuestas online en menores, para concientización sobre el tema; y Planificación con Metodología, para conocer modelos de entrenamiento físico y técnico adaptados a la realidad.

    Los interesados en participar deben completar el siguiente formulario: url-shortener.me/N4JA. Para más información, contactarse a [email protected].

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