    • 12 de abril de 2026 - 17:53

    Premier League: alarma por Cuti Romero lesionado a dos meses del Mundial

    El defensor de la Selección Argentina sufrió una lesión en la rodilla en la Premier League y encendió la preocupación de cara al Mundial 2026.

    La lesión de Cristian Romero en la Premier League, tras el choque con su arquero que encendió las alarmas en la Selección Argentina. &nbsp;

    La lesión de Cristian Romero en la Premier League, tras el choque con su arquero que encendió las alarmas en la Selección Argentina.

     

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    El fútbol argentino quedó en vilo tras la lesión de Cristian Romero, quien salió entre lágrimas en pleno partido de la Premier League. El Cuti Romero sufrió un fuerte choque con su arquero y dejó la cancha a los 64 minutos, generando máxima preocupación a solo dos meses del Mundial 2026.

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    Premier League: el momento que encendió las alarmas

    La jugada que derivó en la lesión fue tan inesperada como impactante. Romero recibió un golpe en la zona de la rodilla derecha tras chocar con su propio arquero, en una acción que se produjo mientras intentaba cubrir la pelota ante la presión rival. El empujón previo de un atacante terminó de desestabilizarlo y provocó la caída.

    El defensor intentó continuar en el campo, pero rápidamente se hizo evidente que algo no estaba bien. Probó caminar, buscó reaccionar, pero el dolor fue más fuerte y terminó saliendo llorando, con gestos de frustración que reflejan la gravedad del momento.

    Según trascendió, el zaguero presenta inestabilidad en la rodilla y será sometido a estudios clave en los ligamentos, para determinar si existe una lesión en el ligamento colateral interno o si se trata solo de un fuerte traumatismo. Los resultados serán determinantes para conocer los tiempos de recuperación.

    Mientras tanto, el contexto deportivo tampoco ayuda. Tottenham atraviesa un presente crítico en la Premier League, ubicado en zona de descenso con apenas 30 puntos, y la derrota ante Sunderland profundizó la crisis del equipo dirigido por Roberto De Zerbi.

    El impacto de esta lesión no solo golpea al club inglés. En la Selección Argentina, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Romero, considerado una pieza clave e irremplazable en la defensa. A tan poco del Mundial, cada detalle será decisivo.

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