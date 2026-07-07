Previa tibia y expectativas, así vive la antesala de Argentina - Egipto una sanjuanina en el país de las pirámides

Queda menos de una hora para el cruce entre Argentina y Egipto por el pase a cuartos de final del Mundial de Fútbol. Del otro lado del charco, una sanjuanina comparte cómo se vive la previa.

Comenzó la cuenta regresiva para lo que será una nueva presentación de la Scaloneta en el Mundial de Fútbol que se juega en Norteamérica. Buscando el pase a cuartos, Argentina se enfrenta a Egipto y todas las apuestas están hechas. Mientras se aguarda que la pelota comience a rodar, Elena Sánchez, una sanjuanina que actualmente se encuentra viviendo en Egipto, compartió con DIARIO DE CUYO cómo se viven las instancias previas.

“Acá el partido se juega a las 8 de la tarde, y siendo las 3:30 es poco el movimiento que se ve”, comentó la sanjuanina horas previas al partido. A medida que fueron avanzando los minutos, los espacios públicos comenzaron a tomar un mayor color y el ambiente se tornó al clima mundialista.

Sobre el clima en la calle, comentó que es poco el movimiento de personas con la camiseta como la presencia de banderas en algunos locales. Detrás de la tibia previa se encuentra un motivo cultural: Elena asegura que los egipcios no son fanáticos de la mañana, iniciando sus actividades y registrando un mayor movimiento entrada la tarde.

Al respecto comenta: “Lo re viven al Mundial, pero se levantan tarde acá, no son muy mañaneros. Comienza a verse movimiento en la tarde más que nada. Están re locos, re viven el mundial, prenden bengalas, salen a la calle y todo eso”, comenta entre risas.

El poco clima en la previa le despierta cierta nostalgia a Elena, que se encuentra en Hurghada, Egipto. “No es como nosotros que comenzamos la previa muchas horas antes. Ellos se toman su tiempo”, destaca.