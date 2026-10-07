Quien gana el Sub-19, gana el femenino: la regla que nadie rompió, según la estadística

Enviado especial al Mundial de Asunción 2026
Tres Mundiales seguidos repitieron el mismo guion. La única vez que la corona fue argentina fue en San Juan 2022, el Mundial en el que Argentina ganó las tres categorías. Asunción puede confirmar la regla o romperla.
Enviado especial al Mundial de Asunción 2026
Hay un dato que araviesa los últimos tres Mundiales y que casi nadie menciona. En Barcelona 2019, en San Juan 2022 y en Novara 2024, el país que levantó la copa del Sub-19 masculino levantó también la del Senior Femenino. España lo hizo dos veces, Argentina una. Nunca hubo dos campeones distintos.
La única vez que esa doble corona fue celeste y blanca ocurrió en casa, y fue todavía más grande. En San Juan 2022 Argentina ganó los tres Mundiales en juego, el Sub-19, el Senior Femenino y también el Senior Masculino. Tres categorías, tres medallas doradas, todas en el Aldo Cantoni.
En las dos categorías que repasa esta nota, los juveniles vencieron 4-1 a Italia en la final, después de eliminar a España 5-3 en la semifinal. Una semana más tarde, Las Águilas le ganaron 3-0 la final a España en el mismo estadio. Fue la revancha completa de Barcelona 2019, donde España se había quedado con las dos finales ante Argentina, 3-2 en Sub-19 y 8-5 en femenino.
Esa identidad sanjuanina sigue intacta en Asunción. El plantel Sub-19 que dirige Esteban Avalos está formado casi por completo por jugadores de la provincia, con Bautista Romero entre ellos, y en Las Águilas la mayoría de las convocadas también son sanjuaninas.
Subcampeona, campeona y tercera en Sub-19. Subcampeona, campeona y tercera en femenino. Ninguna otra selección sostuvo esa regularidad en las dos categorías. En Novara 2024 los juveniles quedaron a un gol de la final, tras caer 5-4 con Portugal, y cerraron con un 7-4 sobre Italia por el bronce. Las Águilas, eliminadas por España en semifinales, se quedaron con el tercer puesto con un 9-0 ante las italianas.
España y Argentina se cruzaron en instancias decisivas en todas las ediciones. Finales en 2019, semifinal juvenil y final femenina en 2022, semifinal femenina en 2024. España ganó dos de los tres títulos en cada categoría y llega a Paraguay como defensora de ambos.
Portugal es la selección que más creció en el femenino. Fue quinta en 2019, tercera en 2022 y finalista en 2024. En Sub-19 también llegó a la final de Novara.
Italia vive la historia opuesta. Fue cuarta en las tres ediciones del femenino y perdió los tres partidos por el bronce sin convertir un solo gol, 0-3, 0-3 y 0-9. En Sub-19 fue cuarta dos veces y subcampeona en San Juan, su mejor resultado. Chile tuvo su gran momento en 2019, cuando llegó a la semifinal femenina, cayó 4-3 con Argentina y se quedó con el bronce.
España ganó las dos categorías en Barcelona. Argentina ganó las tres en San Juan, incluido el Senior Masculino. Italia, local en Novara, no pudo subir al podio en ninguna de las dos categorías. En Asunción no juega de local ninguna de las potencias.
España le ganó a Argentina en las dos categorías durante la fase de grupos, 6-1 en Sub-19 y 7-1 en femenino. Italia dio la primera señal de cambio al vencer 4-1 a Portugal en el femenino. Y los juveniles argentinos e italianos empataron 2-2.
Si la regla se cumple otra vez, habrá un solo país festejando dos veces. La pregunta es si alguien llega a tiempo para romperla.
España y Argentina se cruzaron en instancias decisivas en todas las ediciones. Finales en 2019, semifinal juvenil y final femenina en 2022, semifinal femenina en 2024. España ganó dos de los tres títulos en cada categoría y llega a Paraguay como defensora de ambos.
Portugal es la selección que más creció en el femenino. Fue quinta en 2019, tercera en 2022 y finalista en 2024. En Sub-19 también llegó a la final de Novara.
Italia vive la historia opuesta. Fue cuarta en las tres ediciones del femenino y perdió los tres partidos por el bronce sin convertir un solo gol, 0-3, 0-3 y 0-9. En Sub-19 fue cuarta dos veces y subcampeona en San Juan, su mejor resultado. Chile tuvo su gran momento en 2019, cuando llegó a la semifinal femenina, cayó 4-3 con Argentina y se quedó con el bronce.
España ganó las dos categorías en Barcelona. Argentina ganó las tres en San Juan, incluido el Senior Masculino. Italia, local en Novara, no pudo subir al podio en ninguna de las dos categorías. En Asunción no juega de local ninguna de las potencias.
España le ganó a Argentina en las dos categorías durante la fase de grupos, 6-1 en Sub-19 y 7-1 en femenino. Italia dio la primera señal de cambio al vencer 4-1 a Portugal en el femenino. Y los juveniles argentinos e italianos empataron 2-2.
Si la regla se cumple otra vez, habrá un solo país festejando dos veces. La pregunta es si alguien llega a tiempo para romperla.
MUNDIAL SUB-19 MASCULINO
|EDICIÓN
|CAMPEÓN
|FINAL
|SUBCAMPEÓN
|TERCERO
|CUARTO
|Barcelona 2019
|España
|3-2
|Argentina
|Portugal
|Italia
|San Juan 2022
|Argentina
|4-1
|Italia
|España
|Portugal
|Novara 2024
|España
|3-1
|Portugal
|Argentina
|Italia
MUNDIAL SENIOR FEMENINO
|EDICIÓN
|CAMPEÓN
|FINAL
|SUBCAMPEÓN
|TERCERO
|CUARTO
|Barcelona 2019
|España
|8-5
|Argentina
|Chile
|Italia
|San Juan 2022
|Argentina
|3-0
|España
|Portugal
|Italia
|Novara 2024
|España
|2-0
|Portugal
|Argentina
|Italia