Quien gana el Sub-19, gana el femenino: la regla que nadie rompió, según la estadística

Todo lo que tenés que saber sobre los amistosos de la Selección Argentina de hockey sobre patines antes de viajar al Mundial

Hay un dato que araviesa los últimos tres Mundiales y que casi nadie menciona. En Barcelona 2019, en San Juan 2022 y en Novara 2024, el país que levantó la copa del Sub-19 masculino levantó también la del Senior Femenino. España lo hizo dos veces, Argentina una. Nunca hubo dos campeones distintos.

3 de 3: En las tres últimas ediciones, el campeón del Sub-19 y el del Senior Femenino fue el mismo país. 3 de 3: En las tres últimas ediciones, el campeón del Sub-19 y el del Senior Femenino fue el mismo país. 3 de 3: En las tres últimas ediciones, el campeón del Sub-19 y el del Senior Femenino fue el mismo país.

La única vez que esa doble corona fue celeste y blanca ocurrió en casa, y fue todavía más grande. En San Juan 2022 Argentina ganó los tres Mundiales en juego, el Sub-19, el Senior Femenino y también el Senior Masculino. Tres categorías, tres medallas doradas, todas en el Aldo Cantoni.

En las dos categorías que repasa esta nota, los juveniles vencieron 4-1 a Italia en la final, después de eliminar a España 5-3 en la semifinal. Una semana más tarde, Las Águilas le ganaron 3-0 la final a España en el mismo estadio. Fue la revancha completa de Barcelona 2019, donde España se había quedado con las dos finales ante Argentina, 3-2 en Sub-19 y 8-5 en femenino.

Esa identidad sanjuanina sigue intacta en Asunción. El plantel Sub-19 que dirige Esteban Avalos está formado casi por completo por jugadores de la provincia, con Bautista Romero entre ellos, y en Las Águilas la mayoría de las convocadas también son sanjuaninas.

Argentina nunca se bajó del podio

6 podios argentinos sobre 6 posibles 6 podios argentinos sobre 6 posibles

2 títulos entre Sub-19 y femenino, los dos en San Juan 2022 2 títulos entre Sub-19 y femenino, los dos en San Juan 2022

5-4 la semifinal Sub-19 que se escapó en 2024 5-4 la semifinal Sub-19 que se escapó en 2024

Subcampeona, campeona y tercera en Sub-19. Subcampeona, campeona y tercera en femenino. Ninguna otra selección sostuvo esa regularidad en las dos categorías. En Novara 2024 los juveniles quedaron a un gol de la final, tras caer 5-4 con Portugal, y cerraron con un 7-4 sobre Italia por el bronce. Las Águilas, eliminadas por España en semifinales, se quedaron con el tercer puesto con un 9-0 ante las italianas.

El duelo que se repite

España y Argentina se cruzaron en instancias decisivas en todas las ediciones. Finales en 2019, semifinal juvenil y final femenina en 2022, semifinal femenina en 2024. España ganó dos de los tres títulos en cada categoría y llega a Paraguay como defensora de ambos.

Portugal sube, Italia espera

Portugal es la selección que más creció en el femenino. Fue quinta en 2019, tercera en 2022 y finalista en 2024. En Sub-19 también llegó a la final de Novara.

Italia vive la historia opuesta. Fue cuarta en las tres ediciones del femenino y perdió los tres partidos por el bronce sin convertir un solo gol, 0-3, 0-3 y 0-9. En Sub-19 fue cuarta dos veces y subcampeona en San Juan, su mejor resultado. Chile tuvo su gran momento en 2019, cuando llegó a la semifinal femenina, cayó 4-3 con Argentina y se quedó con el bronce.

El factor casa

España ganó las dos categorías en Barcelona. Argentina ganó las tres en San Juan, incluido el Senior Masculino. Italia, local en Novara, no pudo subir al podio en ninguna de las dos categorías. En Asunción no juega de local ninguna de las potencias.

Lo que ya dice Asunción

España le ganó a Argentina en las dos categorías durante la fase de grupos, 6-1 en Sub-19 y 7-1 en femenino. Italia dio la primera señal de cambio al vencer 4-1 a Portugal en el femenino. Y los juveniles argentinos e italianos empataron 2-2.

Si la regla se cumple otra vez, habrá un solo país festejando dos veces. La pregunta es si alguien llega a tiempo para romperla.

Los podios, edición por edición

El duelo que se repite

España y Argentina se cruzaron en instancias decisivas en todas las ediciones. Finales en 2019, semifinal juvenil y final femenina en 2022, semifinal femenina en 2024. España ganó dos de los tres títulos en cada categoría y llega a Paraguay como defensora de ambos.

Portugal sube, Italia espera

Portugal es la selección que más creció en el femenino. Fue quinta en 2019, tercera en 2022 y finalista en 2024. En Sub-19 también llegó a la final de Novara.

Italia vive la historia opuesta. Fue cuarta en las tres ediciones del femenino y perdió los tres partidos por el bronce sin convertir un solo gol, 0-3, 0-3 y 0-9. En Sub-19 fue cuarta dos veces y subcampeona en San Juan, su mejor resultado. Chile tuvo su gran momento en 2019, cuando llegó a la semifinal femenina, cayó 4-3 con Argentina y se quedó con el bronce.

El factor casa

España ganó las dos categorías en Barcelona. Argentina ganó las tres en San Juan, incluido el Senior Masculino. Italia, local en Novara, no pudo subir al podio en ninguna de las dos categorías. En Asunción no juega de local ninguna de las potencias.

Lo que ya dice Asunción

España le ganó a Argentina en las dos categorías durante la fase de grupos, 6-1 en Sub-19 y 7-1 en femenino. Italia dio la primera señal de cambio al vencer 4-1 a Portugal en el femenino. Y los juveniles argentinos e italianos empataron 2-2.

Si la regla se cumple otra vez, habrá un solo país festejando dos veces. La pregunta es si alguien llega a tiempo para romperla.

Los podios, edición por edición

MUNDIAL SUB-19 MASCULINO

EDICIÓN CAMPEÓN FINAL SUBCAMPEÓN TERCERO CUARTO Barcelona 2019 España 3-2 Argentina Portugal Italia San Juan 2022 Argentina 4-1 Italia España Portugal Novara 2024 España 3-1 Portugal Argentina Italia

MUNDIAL SENIOR FEMENINO