¿Quién ganará la Copa Libertadores? Lo que dicen las apuestas

Por fin comenzó la Copa Libertadores, y este año está más disputada que nunca. Es cierto que los clubes brasileños van por delante en las apuestas, pero en realidad puede suceder cualquier cosa en un torneo que es especialmente famoso por su competitividad. La competición estrella del fútbol latinoamericano no se guarda nada en el bolsillo, y por eso tenemos por delante unos meses de puro fútbol continental.

¿Sos de los que piensan que equipos argentinos como Boca, estudiantes o rosario Central tienen buenas opciones para ganar? No estás solo, y las estadísticas te dan buena parte de razón. Si te gustan las apuestas y querés establecer la tuya para averiguar el ganador de la competición, el máximo goleador o los ganadores de los grupos, acomodate bien mientras leés este informe porque viene repleto de datos muy útiles para apostar.

Enseguida vamos a ver toda la información que tenemos preparada sobre las cuotas de la Copa Libertadores , pero antes vamos a repasar muy deprisa algunas claves de las casas de apuestas en general, y de las apuestas en Argentina en particular. La idea es que puedas establecer tus apuestas de manera segura y, además, que puedas mejorar tus opciones de ganar… o la plata que conseguís por tus aciertos. Para eso es importante:

Hay muchas casas de apuestas en circulación en Argentina, y hasta hace relativamente poco encontrar una de las buenas era casi como aventurarse en la jungla. Por fortuna ahora hay más regulaciones, pero sigue siendo necesario prestar atención a los detalles que indican que tu casa de apuestas es segura y fiable. Los más importantes son:

Las licencias . Esto es muy fácil de mirar. Abrí la página web de la casa de apuestas que te interesa y dale todo para abajo. Al fondo de todo tenés que ver la información de sus licencias, es decir, los reguladores que se encargan de monitorear la plataforma. Si son de prestigio como Curaçao eGaming o la MGA, está todo bien.

. Esto es muy fácil de mirar. Abrí la página web de la casa de apuestas que te interesa y dale todo para abajo. Al fondo de todo tenés que ver la información de sus licencias, es decir, los reguladores que se encargan de monitorear la plataforma. Si son de prestigio como Curaçao eGaming o la MGA, está todo bien. El prestigio de la plataforma. Buscá solo casas de apuestas de primer nivel mundial como com, que sean bien conocidas y que tengan una larga trayectoria sin tachas. No tiene ningún sentido apostar en plataformas que no conoce nadie y de las que no hay nada de información en internet.

2. Aprendé a apostar como los profesionales

Cuando ya tenés una buena plataforma con cuotas competitivas, es el momento de establecer tus apuestas para tratar de sacarles el máximo partido. Para eso podés aprovechar las ventajas que te ofrece cada plataforma, desde los bonos hasta las cuotas y las apuestas combinadas. Y, por supuesto, necesitás toda la información que puedas antes de apostar.

Informate antes de cada apuesta . Apostar por Boca porque sos de Boca está bien mientras Boca gane, pero vos podés hacerlo mejor. Informate bien de cómo viene cada equipo, revisá las estadísticas y lo que te indican las cuotas, y aprendé a apostar con la cabeza más que con el corazón.

. Apostar por Boca porque sos de Boca está bien mientras Boca gane, pero vos podés hacerlo mejor. Informate bien de cómo viene cada equipo, revisá las estadísticas y lo que te indican las cuotas, y aprendé a apostar con la cabeza más que con el corazón. Aprovechá todo lo que te ofrece tu casa de apuestas. Los bonos son una de las maneras más sencillas de potenciar el rendimiento de tus apuestas, pero además a veces podés participar en torneos o establecer apuestas combinadas que pueden ayudarte a ganar todavía más.

Listo, entonces, ¿quién gana la Libertadores en 2026?

Entre las apuestas anticipadas de la Libertadores, ninguna es más popular que la apuesta al ganador, que en este caso tiene un protagonismo brasileño más que claro. Lamentablemente para los argentinos, solo uno de los cinco equipos con más opciones –según los apostadores– es nacional: Boca Juniors. Y es el quinto. Los cuatro primeros son del Brasileirão: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro y Fluminense.

A fecha de redactar este artículo, así están las cuotas:

Flamengo – 4,50

Palmeiras – 5,25

Cruzeiro – 9,50

Fluminense – 10,00

Boca Juniors – 10,00

Así que, sobre el papel, Boca sigue teniendo posibilidades, pero bastante menos que los principales candidatos. Estrellas como Pedro, Paquetá o Léo Pereira tienen mucha fuerza a ojos de los hinchas, mientras que por Palmeiras la figura de Andreas Pereira y la de Vítor Roque casi eclipsan a todas las demás, y quizá esta dependencia excesiva los dejó en segundo lugar.

En cuanto a los equipos argentinos, los que tienen más opciones son:

Boca Juniors – 10,00

Rosario Central – 36,00

Estudiantes de La Plata – 36,00

Atlético Lanús – 66,00

Rivadavia de Mendoza – 81,00

¿Qué nación ganaría la Libertadores en 2026?

En Stake.com también podés encontrar apuestas sobre los ganadores de la Libertadores por nación, no solo por club. Está claro que con 4 de los 5 equipos mejor posicionados, Brasil lidera también en esta apuesta, pero la buena noticia es que Argentina está en segundo lugar y por delante del resto que vienen por detrás. Ecuador, Colombia y Uruguay completan el top 5. Acá tenés las cifras a fecha de hoy:

Brasil – 1,28

Argentina – 5,50

Ecuador – 9,00

Colombia – 17,00

Uruguay – 36,00

¿Quién será el máximo anotador de la Libertadores?

Brasil también domina en este apartado, cosa lógica si se mira que los equipos mejor valorados están siendo los brasileños. Acá tenés muy buenas opciones para demostrar tu talento como apostador, porque la competencia viene mucho más pareja, y las cifras que se pagan por los 7 principales candidatos vienen muy justas. Son estos:

Vítor Roque (Palmeiras) – 8,50

Kaio Jorge (Cruzeiro) – 9,00

Pedro Guilherme (Flamengo) – 9,50

Yuri Alberto (Corinthians) – 10,00

José ‘Flaco’ López (Palmeiras) – 10,00

Jhon Arias (Palmeiras) – 11,00

John Kennedy (Fluminense) – 12,00

Todos juegan en el Brasileirão, pero no todos son brasileños. Al menos un argentino –el ‘Flaco’ López– logró entrar en el ‘top 5’, y definitivamente los clubes nacionales también tienen pólvora arriba como para poder aspirar al máximo anotador.

¿Quiénes ganarían en cada grupo?

Acá vamos a ir con algo menos de detalle, porque hay ocho grupos, pero estas apuestas pueden ser muy útiles para ver la fuerza con la que vienen los líderes de grupo y sus opciones para clasificarse de manera holgada. Esto es más que anecdótico: sirve para evaluar si van a llegar a ciertos partidos sin nada en juego, y acá las cuotas suelen ser especialmente convenientes para apostar si sabes cómo jugarlas.

Vamos con el 'top 3' de cada grupo:

Grupo A : Flamengo (1,20), Estudiantes (7,00), Ind. de Medellín (11,00).

: Flamengo (1,20), Estudiantes (7,00), Ind. de Medellín (11,00). Grupo B : Club Nacional (2,50), Universitario (2,85), Tolima (5,50).

: Club Nacional (2,50), Universitario (2,85), Tolima (5,50). Grupo C : Fluminense (1,36), Rivadavia de Mendoza (5,00), Bolívar (7,50).

: Fluminense (1,36), Rivadavia de Mendoza (5,00), Bolívar (7,50). Grupo D : Cruzeiro (1,72), Boca Juniors (2,20), Barcelona SC (21,00).

: Cruzeiro (1,72), Boca Juniors (2,20), Barcelona SC (21,00). Grupo E : Corinthians (1,57), Peñarol (3,40), Ind. Santa Fe (7,50).

: Corinthians (1,57), Peñarol (3,40), Ind. Santa Fe (7,50). Grupo F : Palmeiras (1,08), Junior FC (13,00), Sporting Cristal (17,00).

: Palmeiras (1,08), Junior FC (13,00), Sporting Cristal (17,00). Grupo G : LDU Quito (2,10), Mirassol (2,35), Lanús (5,50).

: LDU Quito (2,10), Mirassol (2,35), Lanús (5,50). Grupo H: Ind. del Valle (1,95), Rosario Central (2,40), Libertad Asunción (11,00).

De los ocho grupos, cinco de los principales candidatos a ganarlos son brasileños, dos son de Ecuador, y uno es mexicano. Estudiantes, Rivadavia de Mendoza, Boca y Rosario central quedan segundos de grupo a ojos de los apostadores, y algunos –caso de Boca– con mejores cuotas que supuestos ganadores de grupo como Club Nacional. Es decir, que no venimos con la mejor de las manos, pero venimos bien después de todo.

Algunos consejos de los apostadores profesionales

Ahora ya tenés bastantes datos con los que arrancar con tus apuestas, pero todavía hay mucho recorrido por delante para que consigas apostar como un auténtico profesional. La información siempre es clave, pero además hay que saber aplicarla. Además de estrategias básicas como reclamar los bonos siempre que puedas, considerá todo esto:

No apuestes solo por el equipo de tus amores . De acuerdo con que seguro que conocés a tus jugadores mejor que nadie, pero sus cuotas no siempre van a ser las ideales para apostar. A veces pueden serte muy favorables, y otras veces las ganancias potenciales van a ser muy limitadas. Aprendé a diversificar y asegurate de que te familiarizás también con otros equipos de la competición.

. De acuerdo con que seguro que conocés a tus jugadores mejor que nadie, pero sus cuotas no siempre van a ser las ideales para apostar. A veces pueden serte muy favorables, y otras veces las ganancias potenciales van a ser muy limitadas. Aprendé a diversificar y asegurate de que te familiarizás también con otros equipos de la competición. Buscá combinadas de bajo riesgo y alta ganancia . Los apostadores profesionales consiguen sus mayores ganancias de este modo. Las apuestas combinadas tienen más riesgo porque te obligan a acertar en más valores, pero también pagan mucho más si ganás. Y algunas son más fáciles de conseguir que otras: por ejemplo, victoria de Palmeiras con gol de Vítor Roque.

. Los apostadores profesionales consiguen sus mayores ganancias de este modo. Las apuestas combinadas tienen más riesgo porque te obligan a acertar en más valores, pero también pagan mucho más si ganás. Y algunas son más fáciles de conseguir que otras: por ejemplo, victoria de Palmeiras con gol de Vítor Roque. Dejá los colores a un lado. La pasión por tu equipo –cualquiera que sea– no se discute, pero a la hora de apostar no podés dejarte llevar por ella. Nadie te pide que apuestes en contra de tu equipo, pero si el partido lo ves muy cuesta arriba, no tenés por qué apostar. Y acá volvemos al punto 1: hay muchos otros equipos con los que podés jugar en esas jornadas. Apostar cuando todo está en contra no es la mejor estrategia.

Así podés ver la Libertadores en Argentina

Con toda esta información, seguro que ya tenés todo más que claro para disfrutar de la Libertadores y apostar con inteligencia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que mirando los partidos desde casa? Este año vas a poder ver un partido por fecha en abierto gracias a Telefe, y el resto los tenés en Fox Sports y ESPN con sus planes de pago. ¡Y si no, siempre podés acercarte a un bar deportivo para verlos en la mejor compañía!