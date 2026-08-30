Regional Amateur: Desamparados y Unión empatan 1-1 en un partido caliente con expulsados de ambos lados

Nota en desarrollo.
El Azul de Villa Krause golpeó primero con un golazo de Héctor “Bebo” Pérez, pero el Víbora reaccionó antes del descanso y llegó al empate con un centro de Riofrío que sorprendió a toda la defensa.
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Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause empatan 1-1 al término del primer tiempo, en un partido intenso y parejo que se disputa este domingo. El conjunto puyutano tuvo las situaciones más claras durante buena parte del comienzo, pero el Azul aprovechó un error defensivo para ponerse en ventaja y luego sufrió el empate sobre el cierre.
Desde el inicio, el encuentro mostró mucha paridad, aunque Desamparados consiguió mayor profundidad y generó peligro principalmente con los remates de Riofrío, que estuvo entre los jugadores más activos del local.
A los 23 minutos, Unión sufrió una modificación obligada: Claudio Alcaraz salió lesionado y fue reemplazado por Abel Donoso.
Poco después llegó la primera tarjeta amarilla del encuentro. El amonestado fue Isaías Oballes, en el conjunto de Villa Krause.
Un golazo de Unión cambió el partido
A los 27 minutos, cuando Desamparados atravesaba su mejor momento, Unión encontró la apertura del marcador. Héctor “Bebo” Pérez aprovechó un error de la defensa rival y sacó un remate por encima del arquero Boyero, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.
El gol modificó el desarrollo del partido. Unión ganó confianza y comenzó a encontrar espacios para ir por el segundo, mientras Desamparados quedó desorientado durante varios minutos.
Sin embargo, el Víbora tuvo una última oportunidad antes del descanso y consiguió aprovecharla.
Cuando parecía que Unión se iba al entretiempo en ventaja, Riofrío envió un centro que confundió a la defensa y al arquero Federico Puga. La pelota terminó metiéndose directamente en el arco y significó el 1-1 para Desamparados.
Así, ambos equipos se fueron al vestuario empatados en un primer tiempo que tuvo goles, lesiones y mucha intensidad.