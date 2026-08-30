Regional Amateur: Desamparados y Unión empatan 1-1 en un partido caliente con expulsados de ambos lados

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Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause empatan 1-1 al término del primer tiempo , en un partido intenso y parejo que se disputa este domingo. El conjunto puyutano tuvo las situaciones más claras durante buena parte del comienzo, pero el Azul aprovechó un error defensivo para ponerse en ventaja y luego sufrió el empate sobre el cierre.

Desde el inicio, el encuentro mostró mucha paridad, aunque Desamparados consiguió mayor profundidad y generó peligro principalmente con los remates de Riofrío , que estuvo entre los jugadores más activos del local.

A los 23 minutos, Unión sufrió una modificación obligada: Claudio Alcaraz salió lesionado y fue reemplazado por Abel Donoso .

Poco después llegó la primera tarjeta amarilla del encuentro. El amonestado fue Isaías Oballes , en el conjunto de Villa Krause.

Un golazo de Unión cambió el partido

A los 27 minutos, cuando Desamparados atravesaba su mejor momento, Unión encontró la apertura del marcador. Héctor “Bebo” Pérez aprovechó un error de la defensa rival y sacó un remate por encima del arquero Boyero, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

El gol modificó el desarrollo del partido. Unión ganó confianza y comenzó a encontrar espacios para ir por el segundo, mientras Desamparados quedó desorientado durante varios minutos.

Sin embargo, el Víbora tuvo una última oportunidad antes del descanso y consiguió aprovecharla.

Cuando parecía que Unión se iba al entretiempo en ventaja, Riofrío envió un centro que confundió a la defensa y al arquero Federico Puga. La pelota terminó metiéndose directamente en el arco y significó el 1-1 para Desamparados.

Así, ambos equipos se fueron al vestuario empatados en un primer tiempo que tuvo goles, lesiones y mucha intensidad.