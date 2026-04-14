Rivadavia abrirá el calendario para los motores sanjuaninos

Llegó abril y después de lo que se vivió en Valle Fértil con el Safari, los motores de San Juan vuelven a calentar porque este próximo fin de semana en Rivadavia se disputará la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Travesia organizado por la Federación local y con la organización de San Juan Deportes y Competencias.

Este miércoles se presentará formalmente la primera de las seis fechas del campeonato para los autos en el Parque de Rivadavia. Serán al menos seis las fechas previstas para el calendario automovilístico en San Juan. Luego de Rivadavia llegará Sarmiento en Los Berros, Angaco más tarde, después Iglesia y también Pocito. Con una temporada que apunta a recorrer todos los departamentos de San Juan.

En el Campeonato de Travesía son diez las categorías en las que se competirá yendo en ascenso por la cilindrada de los motores hasta llegar a los 4x4 y UTV que son los más potentes. Este jueves, en el Bar “Estación San Martín”, en España 336 sur entre Mitre y Santa Fé, frente a la plaza del Teatro Bicentenario se realizará la reunión de pilotos para ajustar detalles, teniendo previsto no menos de 70 máquinas en carrera.

EL PINAR EPICENTRO El viernes, todos los pilotos podrán reconocer los circuitos de la competencia. Mientras que el sábado habrá doble agenda. A las 13, largarán desde Ignacio de la Roza en La Bebida con los primeros 19K de exigencia. Por la tarde, desde las 18, en óvalo del Pinar habrá una carrera exhibición con chicanas reductoras para que el público disfrute de las máquinas. Luego, a las 20, pasarán a la parte posterior de El Pinar, a las adyacencias del Parque de la Biodiversidad para recorrer un circuito de 3K.

El domingo, la actividad será matutina con largada a las 9 en calles Pellegrini y Calle 5 desde donde recorrerán 23K hasta la llegada que será en el Parque Anchipurac.