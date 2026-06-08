    • 8 de junio de 2026 - 15:00

    River cerró al volante que pidió Coudet: Mauro Aranbarri firmará contrato hasta 2029

    El Millonario llegó a un principio de acuerdo con Getafe por el mediocampista uruguayo Mauro Aranbarri.

    Mauro Arambarri, el mediocampista uruguayo de 30 años apuntado para ser nuevo refuerzo de River.

    Mauro Arambarri, el mediocampista uruguayo de 30 años apuntado para ser nuevo refuerzo de River.

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    Eduardo Coudet quería tener la mayor cantidad posible de refuerzos para el inicio de la pretemporada y este lunes recibió una noticia que esperaba. River avanzó de manera decisiva por Mauro Arambarri y tiene todo encaminado para sumar al volante uruguayo como una de las caras nuevas del plantel.

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    Las negociaciones con Getafe venían avanzando desde hace varios días y terminaron de encaminarse luego de la continuidad de Sebastián Boselli en el club español. Según informó el periodista César Luis Merlo, el Millonario llegó a un principio de acuerdo con el español por Arambarri. El mediocampista llegará en una transferencia definitiva y firmará contrato hasta diciembre de 2029.

    Cuánto pagará River por Mauro Arambarri

    La operación contempla la compra del 50% del pase del futbolista de 30 años por una cifra cercana a los cinco millones de euros. Sin embargo, el Millonario también adquirirá una parte de los derechos económicos que pertenecen a Boston River, por lo que terminará quedándose con un porcentaje mayor de la ficha.

    De esta manera, Arambarri se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo de Coudet. Tras confirmar la llegada de Nicolás Otamendi para después del Mundial 2026, el entrenador suma ahora a uno de los jugadores que tenía marcados como prioridad para reforzar el mediocampo.

    Cómo juega Mauro Arambarri

    Arambarri es un volante completo, con buena capacidad de recuperación, intensidad para la marca y llegada al área rival. Además, cuenta con una extensa trayectoria en Europa y experiencia en la selección uruguaya.

    Capitán e ídolo del Getafe, viene de jugar 37 partidos en la última temporada, todos como titular. Marcó seis goles y aportó dos asistencias en una campaña que terminó con la clasificación del equipo a la UEFA Conference League.

    En total, acumuló 267 encuentros con la camiseta del conjunto español, con 22 goles y 14 asistencias.

    Cuándo se sumará a River

    La intención de River es que tanto Arambarri como los demás refuerzos que puedan cerrarse en los próximos días estén presentes desde el arranque de la pretemporada, previsto para el 17 de junio.

    Una vez que se completen los trámites administrativos, el uruguayo viajará para realizarse la revisión médica y firmar su contrato por tres años y medio.

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