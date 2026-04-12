    • 12 de abril de 2026 - 20:26

    River le gana 1-0 a Racing en Avellaneda tras un error y polémica

    River vence 1-0 a Racing con gol de Colidio tras un error defensivo y un reclamo de penal. Partido caliente en el Cilindro.

    River le gana a Racing 1-0 con gol de Colidio en el Cilindro por el Torneo Apertura. &nbsp;

    River le gana a Racing 1-0 con gol de Colidio en el Cilindro por el Torneo Apertura.

     

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    Racing y River igualan 0-0 en el Cilindro por el Torneo Apertura, en un inicio con mucha intensidad.

    Racing y River igualan 0-0 en el Cilindro por el Torneo Apertura, en un inicio con mucha intensidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El clásico entre Racing y River tiene dueño parcial en Avellaneda. River se impone 1-0 con un gol de Facundo Colidio, en un partido intenso que incluyó polémicas y errores defensivos, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

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    Racing vs River: gol, polémica y ventaja visitante

    El primer tiempo tuvo de todo. Racing arrancó mejor y generó las primeras situaciones claras, incluida una atajada clave del arquero Santiago Beltrán ante Solari, que evitó el gol local en los minutos iniciales.

    La jugada clave llegó a los 33 minutos. Facundo Colidio marcó el 1-0 para River tras un error defensivo de Marcos Rojo y en medio de un fuerte reclamo de penal por parte de Racing, lo que generó protestas y tensión en el campo.

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    El desarrollo fue intenso y cortado. Hubo múltiples infracciones, amarillas y revisiones del VAR, incluyendo una jugada polémica en el área que finalmente no fue sancionada como penal, lo que encendió aún más el clima en el estadio.

    Antes del cierre del primer tiempo, Racing intentó reaccionar. El equipo local tuvo aproximaciones, pero sin eficacia en la definición, mientras que River aprovechó los errores en la salida para generar peligro.

    El resultado parcial refleja el golpe de eficacia. River capitalizó una de las pocas oportunidades claras y se va al descanso en ventaja, en un partido donde los detalles marcan la diferencia.

    Formaciones y datos del partido

    Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Santiago Solari, Adrián Fernández, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez.

    River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez Cardozo, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

    Árbitro: Sebastián Zunino

    Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

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