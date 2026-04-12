River le gana 1-0 a Racing en Avellaneda tras un error y polémica

River vence 1-0 a Racing con gol de Colidio tras un error defensivo y un reclamo de penal. Partido caliente en el Cilindro.

Racing y River igualan 0-0 en el Cilindro por el Torneo Apertura, en un inicio con mucha intensidad.

River le gana a Racing 1-0 con gol de Colidio en el Cilindro por el Torneo Apertura.

El clásico entre Racing y River tiene dueño parcial en Avellaneda. River se impone 1-0 con un gol de Facundo Colidio, en un partido intenso que incluyó polémicas y errores defensivos, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Racing vs River: gol, polémica y ventaja visitante El primer tiempo tuvo de todo. Racing arrancó mejor y generó las primeras situaciones claras, incluida una atajada clave del arquero Santiago Beltrán ante Solari, que evitó el gol local en los minutos iniciales.

La jugada clave llegó a los 33 minutos. Facundo Colidio marcó el 1-0 para River tras un error defensivo de Marcos Rojo y en medio de un fuerte reclamo de penal por parte de Racing, lo que generó protestas y tensión en el campo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043473931386908971&partner=&hide_thread=false RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 El desarrollo fue intenso y cortado. Hubo múltiples infracciones, amarillas y revisiones del VAR, incluyendo una jugada polémica en el área que finalmente no fue sancionada como penal, lo que encendió aún más el clima en el estadio.

Antes del cierre del primer tiempo, Racing intentó reaccionar. El equipo local tuvo aproximaciones, pero sin eficacia en la definición, mientras que River aprovechó los errores en la salida para generar peligro.