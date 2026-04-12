Huracán venció a Rosario Central y se prende en la pelea del torneo

Huracán venció 3-1 a Rosario Central tras arrancar en desventaja. Dio vuelta el partido y se metió en la pelea del Torneo Apertura.

Huracán revirtió el partido y venció a Rosario Central en el Ducó por el Torneo Apertura.

El duelo entre Huracán y Rosario Central tuvo de todo en Parque Patricios. Huracán se impuso 3-1 tras empezar perdiendo y logró una victoria clave, en un partido intenso por la fecha 14 del Torneo Apertura que lo deja expectante en la tabla.

Huracán vs Rosario Central: goles, reacción y autoridad El inicio fue un golpe para el local. Rosario Central se puso en ventaja desde el arranque con un gol de Enzo Copetti al minuto de juego, sorprendiendo a Huracán y marcando el ritmo del primer tramo del encuentro.

Sin embargo, el Globo reaccionó antes del descanso. Jordy Caicedo igualó de penal en el tiempo agregado del primer tiempo, tras una infracción sancionada vía VAR, y dejó el partido abierto de cara al complemento.

En la segunda parte, Huracán fue superior. Juan Francisco Bisanz marcó el 2-1 en el tramo final del partido y dio vuelta el resultado, aprovechando el envión anímico y el dominio territorial del equipo local.

Ya en el cierre, Hugo Nervo selló el 3-1 definitivo y desató el festejo en el Ducó, confirmando una remontada que reflejó la intensidad y eficacia del conjunto de Parque Patricios.