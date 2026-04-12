    • 12 de abril de 2026 - 19:48

    Huracán venció a Rosario Central y se prende en la pelea del torneo

    Huracán venció 3-1 a Rosario Central tras arrancar en desventaja. Dio vuelta el partido y se metió en la pelea del Torneo Apertura.

    Huracán revirtió el partido y venció a Rosario Central en el Ducó por el Torneo Apertura. &nbsp;

    Huracán revirtió el partido y venció a Rosario Central en el Ducó por el Torneo Apertura.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El duelo entre Huracán y Rosario Central tuvo de todo en Parque Patricios. Huracán se impuso 3-1 tras empezar perdiendo y logró una victoria clave, en un partido intenso por la fecha 14 del Torneo Apertura que lo deja expectante en la tabla.

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    El inicio fue un golpe para el local. Rosario Central se puso en ventaja desde el arranque con un gol de Enzo Copetti al minuto de juego, sorprendiendo a Huracán y marcando el ritmo del primer tramo del encuentro.

    Sin embargo, el Globo reaccionó antes del descanso. Jordy Caicedo igualó de penal en el tiempo agregado del primer tiempo, tras una infracción sancionada vía VAR, y dejó el partido abierto de cara al complemento.

    En la segunda parte, Huracán fue superior. Juan Francisco Bisanz marcó el 2-1 en el tramo final del partido y dio vuelta el resultado, aprovechando el envión anímico y el dominio territorial del equipo local.

    Ya en el cierre, Hugo Nervo selló el 3-1 definitivo y desató el festejo en el Ducó, confirmando una remontada que reflejó la intensidad y eficacia del conjunto de Parque Patricios.

    El resultado tiene impacto en la tabla. Huracán llegó a 17 puntos y se ubica en mitad de tabla, mientras que Rosario Central quedó con 21 unidades en zona de protagonismo, aunque dejó pasar una chance importante de consolidarse arriba, como escolta.

    Más allá del marcador, el partido dejó una señal clara. Huracán mostró carácter para revertir un resultado adverso, mientras que Rosario Central no pudo sostener la ventaja inicial.

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