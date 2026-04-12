San Lorenzo empató con Newell's y dejó pasar una chance clave

San Lorenzo igualó 0-0 ante Newell’s en Rosario en un partido con pocas situaciones y perdió terreno en la tabla del Torneo Apertura.

El cruce entre San Lorenzo y Newell’s dejó poco para destacar. Empataron 0-0 en Rosario en un partido chato, con escasas situaciones de gol y mucha fricción, por la fecha 14 del Torneo Apertura, en un resultado que no le sirve a ninguno en la pelea por sus objetivos.

San Lorenzo vs Newell’s: un empate sin emociones El encuentro se jugó bajo un trámite cerrado desde el inicio. San Lorenzo manejó más la pelota, pero no logró traducir esa posesión en situaciones claras, mientras que Newell’s apostó a un planteo más directo y terminó siendo el que más inquietó.

Las chances fueron escasas durante todo el partido. Newell’s tuvo más remates al arco (11 contra 4), pero sin precisión para romper el cero, en un desarrollo que evidenció la falta de profundidad de ambos equipos.

El complemento mantuvo la misma tónica. El juego se volvió trabado, con muchas infracciones y pocas ideas en ataque, lo que derivó en un cierre sin emociones y con el marcador inalterable.

El resultado impacta en la tabla. San Lorenzo quedó noveno con 18 puntos y fuera de la zona de clasificación, dejando pasar una oportunidad de meterse entre los primeros puestos. Por su parte, Newell’s se ubica en el 14° lugar con 10 unidades, todavía comprometido en la parte baja.