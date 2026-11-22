Nota en desarrollo.
El Millonario recibe al Granate en el Monumental. Thiago Almada de penal convirtió para el local, Ramiro Carrera empató para el visitante y Tobías Andrada volvió a poner en ventaja a River.
Nota en desarrollo.
Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Tobías Andrada, Satiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Ramiro Carrera. Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk.