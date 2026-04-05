River Plate no perdona y la serie de Coudet se estiró a cuatro victorias consecutivas

El efecto Coudet le cambió el aire a River Plate. Cuatro partidos, cuatro victorias para el Chacho Coudet que esta vez venció por 2-0 a Belgrano de Córdoba en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de AFA.

Tomás Galván, en el primer tiempo y tras un rebote de Cardozo, abrió la cuenta para el Millonario en su primer gol en Primera División. Mientras que en el complemento, Facundo Colidio de cabeza, puso el 2-0 de River. Luego, casi en el cierre, el pibe Tomás Galván cerró una noche soñada poniendo el 3-0 definitivo para un triunfo que consolidó al Millonario como único escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Zona B del Apertura.

Con el triunfo, el equipo que dirige Eduardo Coudet mantiene el puntaje perfecto tras cuatro fechas y subió al segundo puesto de la zona B, con 23 puntos, teniendo que enfrentarse a Racing el próximo domingo 12 de abril, a las 20.

Por su lado, el “Pirata” quedó en el quinto lugar del grupo con 19 unidades y recibirá a Aldosivi en la siguiente jornada, el viernes 10 a partir de las 210.

La primera llegada fue de River, a los 10 minutos, con un desprendimiento por derecha del delantero Sebastián Driussi, cuyo remate bajo y cruzado dio en el poste derecho del arquero Thiago Cardozo.

El centrodelantero volvió a generar peligro dos minutos después, al quedarse con un cierre fallido de cabeza de un defensor rival y avanzar desde el centro hacia la derecha, para luego enganchar, deshaciéndose de la marca del lateral Federico Ricca, y definir con el costado externo del pie ante el achique del guardameta rival, aunque su tiro salió por el segundo palo. El “9” de River volvió a rematar a los 23 minutos, de primera y desde la medialuna del área, con un tiro que salió a las manos del arquero Cardozo.

El primer acercamiento de Belgrano fue a los 26 minutos, luego de un tiro libre al primer palo prolongado de cabeza por el defensor Alexis Maldonado y se hubiera metido por el segundo palo, de no ser por una buena reacción del guardameta Santiago Beltrán.

EL MILLONARIO ARRIBA

El local abrió el marcador a los 35 minutos de la primera parte, cuando el mediocampista Tomás Galván fue oportunista para quedarse con el rebote de un mano a mano errado del Driussi y definir de primera, ante el arco libre, marcando el 1-0.

A los 13 minutos del segundo tiempo, un centro desde la derecha del volante Juan Cruz Meza permitió el remate de cabeza del delantero Facundo Colidio, que cambió el palo con su remate y puso el 2-0.

En 36 minutos de la segunda parte, el volante Lucas Zelarayán jugó una pared para meterse en el área por el costado izquierdo, enganchó de gran manera eludiendo al defensor Lucas Martínez Quarta y definió rápidamente, aunque su tiro se fue sorprendentemente ancho.

Solo un minuto más tarde, un gran pase filtrado del volante Aníbal Moreno habilitó la trepada por derecha de Galván, que ingresó al área y sacó un disparo cruzado perfecto, que dio en la base del poste y convirtió el partido en goleada.

SINTESIS

RIVER PLATE 3

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Ian Subiabre, Tomás Galván, Facundo Colidio; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

BELGRANO 0

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Leonardo Morales, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT; 35m. Galván (R). ST, 13m. Colidio (R) y 37m. Galván (R).

Cambios: ST, 7m. Juan Cruz Meza por Ian Subiabre (R); 22m. Juan Velázquez por Lucas Passerini (B) y Lautaro Gutiérrez por Franco Vázquez (B); 28m. Juan Fernando Quintero por Facundo Colidio (R) y Facundo González por Matías Viña (R); 33m. Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (B) y Nicolás Fernández por Emiliano Rigoni (B); 39m. Joaquín Freitas por Sebastián Driussi (R) y Lautaro Pereyra por Tomás Galván (R).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.