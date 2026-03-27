River refuerza su defensa: cerró a Tobías Ramírez por millones y con cláusula especial

River Plate sacudió el mercado de pases en plena competencia al confirmar la llegada de Tobías Ramírez , una de las promesas del fútbol argentino. El defensor de 19 años se sumará gracias a una excepción reglamentaria, en una operación millonaria.

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La transferencia de Ramírez se cerró por una cifra que ronda entre 3,5 y 5 millones de dólares por el 80% del pase , según distintas versiones entre River y Argentinos Juniors.

El defensor llega desde el club de La Paternal, donde ya había demostrado su potencial desde muy joven , despertando el interés de varios equipos.

Uno de los aspectos más llamativos es que River incorporará al jugador fuera del período habitual de transferencias , algo poco frecuente.

Esto será posible porque el club utilizará una prórroga excepcional otorgada tras la venta de Matías Galarza Fonda , lo que le permitirá sumar al futbolista en los próximos días.

Una apuesta a futuro con proyección internacional

Ramírez es considerado uno de los proyectos defensivos más importantes del país, con paso destacado por la Selección Argentina Sub 20.

A pesar de su corta edad, ya disputó 31 partidos en Primera División con apenas 17 años, aunque en la última temporada tuvo menos continuidad tras recuperarse de una lesión.

Refuerzo clave para la defensa de Coudet

Con esta incorporación, el entrenador Eduardo Coudet suma una alternativa importante en defensa.

Ramírez puede desempeñarse como zaguero central por ambos perfiles, compitiendo por un lugar con nombres como Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, en una zona donde River también sufrió bajas por lesión.