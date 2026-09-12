River visita a Atlético Tucumán y va por su tercer triunfo al hilo con Ponzio: hora, tv y formaciones

River buscará prolongar su buen comienzo con Leonardo Ponzio cuando visite este sábado a Atlético Tucumán desde las 17.30, en el Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Millonario viene de dos victorias consecutivas y tendrá enfrente a un Decano que atraviesa también un buen momento y acumula cinco encuentros sin perder.

Ponzio decidió mantener la fórmula que le permitió cambiar rápidamente el ánimo del equipo. Después del 3-2 frente a Banfield y el 3-1 ante Independiente Rivadavia , River intentará sumar nuevamente de a tres para continuar escalando en la Zona B y acercarse definitivamente a los puestos de clasificación a los playoffs.

La principal novedad estará en la formación. River saldrá con los mismos once por tercer encuentro consecutivo , una situación que no se registraba desde la Liga Profesional 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador. Ni Eduardo Coudet ni Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo habían conseguido repetir una alineación inicial durante tres partidos seguidos.

Ponzio mantendrá a Santiago Beltrán en el arco y sostendrá una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Fausto Vera continuará como eje del mediocampo ante la ausencia de Aníbal Moreno, quien todavía arrastra molestias por una discopatía lumbar.

Tobías Andrada y Tomás Galván volverán a acompañarlo en la mitad de la cancha, mientras que Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi completarán el sector ofensivo. La continuidad del equipo refleja la confianza del nuevo entrenador en una formación que respondió desde su llegada.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Atlético Tucumán llega invicto en cinco partidos

El Decano también atraviesa un buen presente. El equipo dirigido por Julio César Falcioni viene de derrotar 2-1 a Racing en Avellaneda y acumula cinco partidos consecutivos sin perder, por lo que intentará cortar la recuperación de River y hacerse fuerte ante su público.

Sin embargo, Atlético arrastra una estadística llamativa: no gana como local desde el 20 de marzo, cuando derrotó a Gimnasia. El antecedente más reciente contra River es favorable para los tucumanos, ya que en mayo dieron el golpe en el Monumental y se impusieron 1-0 con gol de Renzo Tesuri.

La probable formación del local es: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Una cancha que se le hizo difícil a River

El José Fierro representa además un desafío particular para el conjunto de Núñez. River no gana en Tucumán desde 2019, cuando consiguió un ajustado 1-0 gracias a un gol de Cristian Ferreira. Desde entonces no logró volver a llevarse los tres puntos de la cancha del Decano.

El encuentro comenzará a las 17.30, será dirigido por Andrés Gariano y tendrá a Silvio Trucco a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

River llega en crecimiento, con dos triunfos en dos presentaciones desde la llegada de Ponzio y un equipo que por primera vez en años empieza a salir de memoria. Atlético, mientras tanto, intentará defender su racha invicta y repetir el golpe que ya le dio al Millonario durante el primer semestre.