River visita a Estudiantes de Río Cuarto: el equipo de Coudet busca su tercer triunfo

Eduardo Coudet arrancó de la mejor manera en River, con dos triunfos en sus primeros dos partidos. Ahora, buscará estirar su buen inicio con una nueva victoria ante Estudiantes de Rio Cuarto, que llega necesitado de un buen resultado para trepar en la lucha por no descender.
El encuentro, que corresponde a la fecha 12 del Torneo Apertura, se disputa en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y comenzó a las 17:45hs.
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.