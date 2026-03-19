Se sortea la Copa Sudamericana con River, Racing y San Lorenzo como grandes protagonistas

El Millonario y la Academia son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie.

Esta noche, la Conmebol hará el sorteo de la Copa Sudamericana que tiene a River, Racing y San Lorenzo como grandes protagonistas. El evento se desarrollará en conjunto con el de la Copa Libertadores a partir de las 20:00 y la transmisión podrá seguirse en vivo a través de las señales de TNT Sports Premium, ESPN y DSports.

El Millonario y la Academia comparten el bombo 1 y son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie. En tanto, San Lorenzo y Tigre se encuentran en el bombo 2. Deportivo Riesta y Barracas Central, que tendrán su primera participación internacional en este torneo, compartirán el bombo 4.

Las bolillas determinarán los cruces, y la única restricción que habrá es que dos clubes de un mismo país no podrán integrar el mismo grupo. En caso de que esto suceda en el sorteo, el segundo en salir será desplazado hasta encontrar una zona en la que no haya un equipo compatriota.

Desde la edición de 2023, los primeros de grupo avanzarán a octavos de final, mientras que los segundos disputarán una ronda de repechaje contra los equipos que terminen terceros en la Copa Libertadores.

La Copa Sudamericana comenzará la segunda semana de abril y la final está programa para el 21 de noviembre en Barraquilla, Colombia. El torneo sufrirá una pausa mientras se disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.