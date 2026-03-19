    • 19 de marzo de 2026 - 12:01

    Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: bombos, hora y cómo ver en vivo

    River, Racing y San Lorenzo son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie de la Copa Sudamericana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta noche, la Conmebol hará el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 que tiene a River, Racing y San Lorenzo como grandes protagonistas. El evento se desarrollará en conjunto con el de la Copa Libertadores a partir de las 20:00 y la transmisión podrá seguirse en vivo a través de las señales de TNT Sports Premium, ESPN y DSports.

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    El Millonario y la Academia comparten el bombo 1 y son los únicos equipos argentinos que serán cabeza de serie. En tanto, San Lorenzo y Tigre se encuentran en el bombo 2. Deportivo Riesta y Barracas Central, que tendrán su primera participación internacional en este torneo, compartirán el bombo 4.

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    El Sorteo de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en la ciudad de Luque, sede de la Conmbeol. (Reuters)

    El Sorteo de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en la ciudad de Luque, sede de la Conmbeol. (Reuters)

    Las bolillas determinarán los cruces, y la única restricción que habrá es que dos clubes de un mismo país no podrán integrar el mismo grupo. En caso de que esto suceda en el sorteo, el segundo en salir será desplazado hasta encontrar una zona en la que no haya un equipo compatriota.

    Desde la edición de 2023, los primeros de grupo avanzarán a octavos de final, mientras que los segundos disputarán una ronda de repechaje contra los equipos que terminen terceros en la Copa Libertadores.

    La Copa Sudamericana comenzará la segunda semana de abril y la final está programa para el 21 de noviembre en Barraquilla, Colombia. El torneo sufrirá una pausa mientras se disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

    Cómo quedaron los bombos de la Copa Sudamericana

    Bombo 1: River, Atlético Mineiro (Brasil), San Pablo (Brasil), Racing, Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).

    Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil), Cienciano (Perú) y Tigre.

    Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará (Ecuador).

    Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta (Paraguay), Juventud Las Piedras (Uruguay), O’Higgins (Chile), Carabobo (Venezuela) y Botafogo (Brasil).

    La Conmebol no permite que haya dos equipos del mismo país en la misma zona.

    Fechas clave: cuándo se juega la fase de grupos

    La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en las siguientes semanas:

    • Fecha 1: Semana del 8 de abril
    • Fecha 2: Semana del 15 de abril
    • Fecha 3: Semana del 29 de abril
    • Fecha 4: Semana del 6 de mayo
    • Fecha 5: Semana del 20 de mayo
    • Fecha 6: Semana del 27 de mayo

    La gran final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.

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