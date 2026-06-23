    • 23 de junio de 2026 - 22:03

    Roberto Roldán fue reelecto presidente de la Federación Sanjuanina de Patín

    Roberto Roldán continuará al frente de la institución acompañado por Daniel Kenan en la vicepresidencia y un equipo que dará continuidad al ciclo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Federación Sanjuanina de Patín definió el lunes por la noche la conducción que tendrá la institución durante el próximo período. En el marco de la Asamblea General Ordinaria, además de la presentación y aprobación de los balances, se llevó adelante la elección de autoridades.

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    Como resultado de la votación, Roberto Roldán fue reelecto presidente de la Federación con el respaldo de más del 80% de los clubes afiliados, consolidando así la continuidad de la gestión que viene encabezando.

    La nueva comisión directiva estará integrada además por Daniel "Turco" Kenan como vicepresidente, mientras que Ariel Goransky y Javier Amat ocuparán cargos de vocales, junto al resto del equipo de trabajo que formó parte de la conducción en los últimos años.

    Tras la reelección, Roldán destacó el compromiso del grupo que lo acompaña y remarcó la intención de seguir fortaleciendo el desarrollo del patín en la provincia. "Este equipo tiene ganas e intenciones de trabajar. Todos vamos a seguir por esta línea", expresó el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín.

    La renovación de autoridades llega en un contexto de intensa actividad para una disciplina que tiene una fuerte tradición en San Juan y que continúa siendo una de las principales referencias deportivas de la provincia tanto a nivel nacional como internacional.

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