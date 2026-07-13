    • 13 de julio de 2026 - 13:42

    San Juan albergó al Nacional de Hockey Social para Menores con 800 hockistas de todo el país

    El campeonato juvenil se disputó en San Juan entre el jueves y domingo con La Granja y El Palomar como sedes deportivas.

    Festejos. Pasó el Nacional de Hockey Social y San Juan estuvo a la altura con 800 deportistas en acción.

    Festejos. Pasó el Nacional de Hockey Social y San Juan estuvo a la altura con 800 deportistas en acción.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Campeonato Nacional 2026 de Hockey Césped en modalidad Social para Menores finalizó en San Juan, con la participación de 800 deportistas provenientes de distintas provincias. Las sedes fueron el Centro de Educación Física N°20 en Santa Lucía y El Palomar, con las categorías Sub 12/14/16 femenino, Sub 17 masculino y Sub 12 mixto.

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    El campeonato contó con la organización en conjunto de Liga Sanjuanina y Federación Argentina de Hockey Social, más el auspicio principal de Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan.

    Las ligas participantes fueron Liga Posadeña y Liga Misionera (Misiones); Liga Centro Entrerriano (Entre Ríos); Liga del Norte y Liga Regional de las Sierras (Córdoba); Liga Mendocina y Liga Sancarlina (Mendoza); Liga Moreno y Liga Somra de Malvinas Argentinas (Buenos Aires); Liga Cordillerana de San Martín de los Andes y Liga Regional (Neuquén).

    Sub 12 damas: 1° Misionera, 2° Mendocina (sancarlina), 3° Regional de las Sierras; 4° Sanjuanina, 5° Moreno y 6° Mendocina (capital).

    Sub 14 damas: 1° Moreno, 2° Metro Norte, 3° Posadeña, 4° Somra Malvinas Argentinas, 5° Regional de las Sierras, 6° Agrup. Mendocina, 7° Sanjuanina, 8° Regional Neuquén, 9°

    Cordillerana de Neuquén, y 10° Centro Entrerriano.

    Sub 16 damas: 1° Moreno, 2° Posadeña, 3° Agrup. Mendocina, 4° Cordillerana, 5° Sanjuanina, 6° Regional de las Sierras, 7° Metro Norte, 8° Centro Entrerriano, 9° Regional Neuquén, y 10° Somra

    Sub 17 masculino: 1° Agrup. Mendocina, 2° Sanjuanina, 3° Misionera y 4° Posadeña.

    Sub 12 mixto: 1° Centro Entrerriano, 2° Sanjuanina, 3° Misionera, 4° Somra Malvinas Argentinas, 5° Moreno y 6° Regional de las Sierras.

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