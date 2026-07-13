San Juan vibró con el Motocross Argentino con un gran espectáculo en el Santa Lucía MX Park

El Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentino) hizo vibrar a San Juan durante un fin de semana a pura adrenalina en el circuito Santa Lucía MX Park , escenario que recibió la cuarta fecha del calendario nacional los días 11 y 12 de julio. Una jornada que recibió las felicitaciones de todos los involucrados en la competencia nacional.
La cita deportiva cumplió con las expectativas tanto en lo organizativo como en el nivel de los competidores, consolidando a la provincia como una plaza fuerte para el deporte motor.
La competencia incluyó un total de 14 categorías y contó con la destacada participación de pilotos locales, quienes midieron fuerzas contra los máximos exponentes del país. El circuito, acondicionado especialmente para la ocasión, recibió excelentes críticas por parte de competidores y profesionales, quienes destacaron la preparación técnica de la pista y el nivel logístico desplegado.
La jornada central del domingo arrancó temprano, con frío, pero con el sol sanjuanino acompañando. Las carreras comenzaron a las 9:50 y se extendieron hasta las 17:30, ofreciendo un espectáculo fluido y dinámico para las familias y fanáticos que se acercaron a las instalaciones del departamento Santa Lucía. El evento cerró con la tradicional ceremonia de podios y la entrega de premios a los ganadores de cada división.
PODIOS DEL ARGENTINOS
MNX 55cc A
1° Augusto Aranda (Mendoza)
2ª Catalina Rodríguez (San Juan)
3ª Josefina Zanotti (Río Negro)
4° Tobías Ruarte (La Rioja)
MNX 55cc B
1° Valentino Vaccari (Córdoba)
2° Juan Abellán (Córdoba)
3° Silvestre Lambert (Córdoba)
4° Domingo González (San Juan)
10° Valentino Hierrezuelo (San Juan)
11° Bautista Pizarro (San Juan)
MNX 65cc
1° Jeremías Mur (Mendoza)
2° Lautaro Farina (Buenos Aires)
3° Sebastián Mandrini (Tierra del Fuego)
6° Feliciano Senatore (San Juan)
85 cc A
1° Benjamín Juárez (La Pampa)
2° Mijael Urfalian (Córdoba)
3° Bruno Caram (Mendoza)
85cc B
1° Tiziano Sepúlveda (Neuquén)
2° Felipe Manzoni (Buenos Aires)
3° Bautista Lazzaretti (Santa Fe)
MX3 A
1° José Felipe (Córdoba)
2° Nicolás Carranza (Córdoba)
3° Gustavo Rivero (Córdoba)
4° Fernando Hierrezuelo (San Juan)
11° David Agüero (San Juan)
MX3 B
1° Osvaldo Pérez (Nequén)
2° Matías Sacne (Río Negro)
3° Kevin Echeveste (Buenos Aires)
4° Marcelo Trías (San Juan)
MX3 C
1° Gabriel Fernández (Mendoza)
2° Gastón Senatore (San Juan)
3° Estanislao Salanueva (Buenos Aires)
9° Ricardo Mira (San Juan)
13° Néstor Oro (San Juan)
MX3 D
1° Julio Quiroga (Mendoza)
2° Luis Pedersen (Buenos Aires)
3° Pablo Tomei (Buenos Aires)
125cc
1° Bruno Regner Rosales (Buenos Aires)
2° Tobías Bua (Buenos Aires)
3° Felipe Cruz (Neuquén)
6° Pedro Gil (San Juan)
MX2
1° Máximo Cáceres (Buenos Aires)
2° Felipe Vilchez (Córdoba)
3° Agustín Gollano (Mendoza)
MX2 B
1° Martín Banchio (Córdoba)
2° Jeremías Freytes (Córdoba)
3° Rodrigo González (San Juan)
7° Francisco Bernardini (San Juan)
10° Nahuel Senatore (San Juan)
13° Carlos Lescura (San Juan)
MX1
1° Joaquín Poli (Santa Fe)
2° Carlos Padella (Bolivia)
3° Germásn Bratschi (Uruguay)
MX1 B
1° Arturo Bretillot (San Juan)
2° Lucas Scopinario (Córdoba)
3° Tomás Rivero (Buenos Aires)