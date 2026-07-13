San Juan vibró con el Motocross Argentino con un gran espectáculo en el Santa Lucía MX Park

Con una convocatoria masiva de público y elogios por el estado del circuito, San Juan albergó la cuarta fecha del campeonato nacional.

Espectáculo. En Santa Lucía, San Juan se lució en la cuarta fecha del Argentino de Motocross.

El Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentino) hizo vibrar a San Juan durante un fin de semana a pura adrenalina en el circuito Santa Lucía MX Park , escenario que recibió la cuarta fecha del calendario nacional los días 11 y 12 de julio. Una jornada que recibió las felicitaciones de todos los involucrados en la competencia nacional.

La cita deportiva cumplió con las expectativas tanto en lo organizativo como en el nivel de los competidores, consolidando a la provincia como una plaza fuerte para el deporte motor.

La competencia incluyó un total de 14 categorías y contó con la destacada participación de pilotos locales, quienes midieron fuerzas contra los máximos exponentes del país. El circuito, acondicionado especialmente para la ocasión, recibió excelentes críticas por parte de competidores y profesionales, quienes destacaron la preparación técnica de la pista y el nivel logístico desplegado.

La jornada central del domingo arrancó temprano, con frío, pero con el sol sanjuanino acompañando. Las carreras comenzaron a las 9:50 y se extendieron hasta las 17:30, ofreciendo un espectáculo fluido y dinámico para las familias y fanáticos que se acercaron a las instalaciones del departamento Santa Lucía. El evento cerró con la tradicional ceremonia de podios y la entrega de premios a los ganadores de cada división.

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