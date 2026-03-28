San Juan listo para un mega evento de combate con clasificación al Mundial: se viene el "The Fighting League"

San Juan volverá a posicionarse en el centro de la escena nacional de los deportes de combate con la realización de un mega evento que combinará espectáculo y competencia internacional. Se trata del " The Fighting League ", cita será el próximo 18 de abril en el Club Social San Juan , ubicado en calle Chile 1002 Este, en Capital.

La velada contará con la participación de peleadores semi profesionales y profesionales en disciplinas como MMA , kickboxing , K1 y jiu jitsu (modalidad no-gi), con combates que se desarrollarán en jaula oficial y bajo estricta fiscalización internacional. El evento estará avalado por la WFMC y tendrá como principal responsable al sanjuanino Diego Puy, quien además de ser el promotor será el fiscalizador.

Uno de los grandes atractivos será su carácter clasificatorio para el Mundial 2026, que se disputará en Alemania en octubre. Esto garantiza la presencia de competidores de distintos puntos del país, varios de ellos ya preclasificados, provenientes de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Córdoba, quienes buscarán asegurar su lugar en la cita internacional.

La presentación de competidores como pesaje oficial, careos y conferencia de prensa sera el día en la sale de Prensa del Estadio Aldo Cantoni.

La jornada en el Club Social San Juan también habrá un break show de música electrónica y juego de láser. Las peleas comenzarán a las 20:30 con un Super 8 de no-gi, donde se pondrá en juego un cinturón bajo la organización y supervisión del profesor Cristian Elizondo. Luego, desde las 21:30, se dará inicio a la cartelera principal con combates de kickboxing, K1 y MMA.

En total habrá 24 peleas, además del torneo especial, con enfrentamientos destacados como los cruces femeninos de María Paz Puy ante Sol Montaño y María Aguilera frente a María Massi, ambos por la Copa Desafío en kickboxing. También sobresalen duelos por títulos, como el de Nicolás “El Maquinita” Bueno contra Facundo Hagman por el cinturón TFL, y la segunda defensa del campeón Francisco “El Pochi” Agüero ante Lucas “El Infante” Vera por el título argentino.

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La acción continuará con combates de K1 profesional, entre ellos Nicolás Vera frente a Emiliano Cáceres y Rodrigo “El Terror” Barroso contra Narjol Bechara. En MMA profesional, Kevin “El Látigo” Gómez se medirá con Walter González, mientras que uno de los platos fuertes será el enfrentamiento entre Tadeo “El Golden” Castro y Sergio “El Prolijo” Montaño, quienes disputarán el título argentino profesional de la WFMC.

El cierre de la noche estará a cargo de Jesús “El Pitbull” Godoy y Javier Ramos, en un combate de MMA profesional con el título TFL en juego, prometiendo un final a pura adrenalina.

Con una cartelera cargada de talento y títulos en disputa, San Juan se prepara para vivir una noche intensa que no solo ofrecerá espectáculo, sino que también abrirá las puertas al escenario internacional para los mejores exponentes del país.