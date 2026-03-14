    • 14 de marzo de 2026 - 19:52

    San Juan Rugby Club superó 59-34 a Universitario y se afirmó como líder en el Torneo Provincial USR

    San Juan Rugby Club se quedó con el clásico sanjuanino frente a Universitario por un contundente 59-34 y quedó como líder del certamen.

    San Juan Rugby Club se quedó con una nueva edición delclásico sanjuanino.

    San Juan Rugby Club se quedó con una nueva edición del clásico sanjuanino.

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    San Juan Rugby Club se quedó con una nueva edición del clásico sanjuanino al vencer con autoridad a Universitario por 59-34 en el Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby. Con este triunfo y el punto bonus ofensivo, Los Piuquenes consolidaron su liderazgo en el certamen y ratificaron su gran presente.

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    El encuentro comenzó con mucha intensidad y paridad entre ambos equipos, que apostaron a un juego dinámico y ofensivo. Durante el primer tiempo el trámite fue de ida y vuelta, con constantes intercambios de puntos y ataques efectivos por parte de ambos conjuntos.

    En ese contexto, Universitario logró una mínima ventaja antes del descanso y se fue al entretiempo arriba por 27-24, dejando abierto el desarrollo del clásico para la segunda mitad.

    Sin embargo, en el complemento San Juan RC cambió el ritmo del partido. El equipo de Santa Lucía comenzó a imponer su juego colectivo, ganó protagonismo en el contacto y aprovechó los espacios para lastimar en ataque.

    Con el correr de los minutos, Los Piuquenes fueron ampliando la diferencia en el marcador gracias a su contundencia ofensiva y a un dominio cada vez más marcado del trámite del partido.

    De esta manera, San Juan RC terminó sellando una victoria contundente por 59-34, se adueñó nuevamente del clásico sanjuanino y se mantiene firme en lo más alto de la tabla del Torneo Provincial.

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