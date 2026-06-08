San Juan se consolida como polo regional tras la disputa del Torneo Cuyano U16

En San Juan, la pista sintética Jesús “Ñandú” Morales fue el escenario de una jornada que reunió a las promesas del atletismo de la región

Futuro. El atletismo de Cuyo se reunió en San Juan en una nueva edición del Cuyano U16 con gran nivel.

San Juan volvió a vestirse de gala para recibir al deporte de base con la realización del Torneo Regional Cuyano U16 de atletismo. El certamen se desarrolló en las instalaciones del complejo deportivo de La Granja, utilizando como escenario principal la destacada pista sintética Jesús “Ñandú” Morales.

Con la organización de la Federación Atlética Sanjuanina, el campeonato no solo ofreció un espectáculo deportivo de alto nivel, con delegaciones que compitieron palmo a palmo en disciplinas de pista y campo, sino que también funcionó como un claro reflejo del presente que vive la provincia en materia de infraestructura y desarrollo.

Semillero en crecimiento Durante toda la jornada del sábado, atletas de la categoría U16 (menores de 16 años) midieron sus fuerzas en pruebas de velocidad, resistencia, saltos y lanzamientos. Los entrenadores y coordinadores de las distintas provincias participantes destacaron la organización y condiciones del lugar.

La exitosa realización de este Torneo Cuyano reafirma una tendencia que se viene consolidando año tras año: San Juan sigue siendo referente de diferentes actividades deportivas. La combinación de infraestructura de vanguardia, apoyo institucional y capacidad organizativa posiciona a la provincia como una excelente anfitriona, siendo un importante motor de desarrollo deportivo en la región.