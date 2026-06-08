San Juan se consolida como polo regional tras la disputa del Torneo Cuyano U16

San Juan volvió a vestirse de gala para recibir al deporte de base con la realización del Torneo Regional Cuyano U16 de atletismo. El certamen se desarrolló en las instalaciones del complejo deportivo de La Granja, utilizando como escenario principal la destacada pista sintética Jesús “Ñandú” Morales.
Con la organización de la Federación Atlética Sanjuanina, el campeonato no solo ofreció un espectáculo deportivo de alto nivel, con delegaciones que compitieron palmo a palmo en disciplinas de pista y campo, sino que también funcionó como un claro reflejo del presente que vive la provincia en materia de infraestructura y desarrollo.
Semillero en crecimiento
Durante toda la jornada del sábado, atletas de la categoría U16 (menores de 16 años) midieron sus fuerzas en pruebas de velocidad, resistencia, saltos y lanzamientos. Los entrenadores y coordinadores de las distintas provincias participantes destacaron la organización y condiciones del lugar.
La exitosa realización de este Torneo Cuyano reafirma una tendencia que se viene consolidando año tras año: San Juan sigue siendo referente de diferentes actividades deportivas. La combinación de infraestructura de vanguardia, apoyo institucional y capacidad organizativa posiciona a la provincia como una excelente anfitriona, siendo un importante motor de desarrollo deportivo en la región.
Principales resultados
2400 metros - Damas y Varones
1°) Lourdes Soria - U 16 - 12’ 49” - San Juan
80 m Damas
1°) Hanna Rodríguez - U16 - 10” 76 - San Juan
2°) Zoe Correa - U 16 - 11” 85 – San Juan
3°) Malena Martín - U16 - 11” 92 – Mendoza
80 M Varones
1°) Álvaro Flores - U16 - 10”00 - San Juan
2°) Alan Pizano – U16 - 10”50 - San Juan
3°) Lucas Fernández - U16 - 11”00 – Mendoza
Salto en Largo Varones
1°) Lucio Fernández - U16 - 4m12 - Mendoza
2°) Franco Esquivel - U16 - 3m57 - San Juan
3°) Mariano Pescetti - U16 - 3m44 – Mendoza
Salto en Largo Damas
1°) María Giménez Neira - U16 - 4m46 - San Juan
2°) Hanna Rodríguez - U16 - 4m15 - San Juan
3°) Francisca Castillo - U16 - 3m58 - Mendoza
80 m con vallas Varones
1°) Artola Ariel - U16 - 17”13 - San Juan
600 m Damas
1°) Isabela Mirarchi - U16 - 1’40 (revisión record provincial)
2°) Lourdes Soria - U16 - 2’22 - San Juan
600 m Varones
1°) Luciano Flores - U16 - 1’41 - San Juan
2°) Alan Pizarro - U16 - 1’47 - San Juan
200 m Varones
1°) Álvaro Flores - U16 - 26”79 - San Juan
2°) Lucas Fernández - U16 - 29”44 - San Juan
3°) Mariano Pescetti - U16 - 32”92 – Mendoza
200 m Damas
1°) María Giménez Neira - U16 - 29”88 - San Juan
2°) Francisca Castillo - U16 - 34”01 - Mendoza
3°) Zaira Agosta - U16 - 35”19 - Mendoza
Lanzamiento de Martillo Varones 4Kg
1°) Leonel Loyola - U16 - 14m17 - San Juan
2°) Yaco Bruna - U16 - 12m80 - San Juan
Lanzamiento de Jabalina Damas
1°) Delfina Correa - U16 - 23m85 - San Juan
2°) Denise Quiroga - U16 - 17m48 - San Juan
3°) Luzmila Tello - U16 - 16m24 - San Juan
Lanzamiento Jabalina Varones
1°) Nair Barrera - U16 - 26m10 - San Juan
2°) Bautista Ochoa - U16 - 25m22 - San Juan
3°) Luciano Lobos - U16 – 21m31 - San Juan
Lanzamiento de bala Damas 4kg
1°) Paloma Barrio - U16 - 7m51 - San Juan
2°) Luzmila Tello - U16 - 6m17 - San Juan
3°) Zoe Correa - U16 - 5m 20 - San Juan
Lanzamiento de bala varones 4Kg
1°) Bautista Ochoa - U16 - 7m71 - San Juan
2°) Leonel Loyola - U16 – 7m10 - San Juan
3°) Yaco Bruna - U16 - 5m71 - San Juan
Lanzamiento del Disco Damas
1°) Paloma Barrio - U16 - 27m37 - San Juan
Lanzamiento del disco Varones
1°) Nair Barrera - U16 - 24m06 - San Juan
2°) Yaco Bruna - U16 - 16m85 - San Juan
Posta Femenina de 5 x 80
1°) Murialdo de Mendoza - 1’06”