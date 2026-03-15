San Juan volvió a copar el podio en la jornada final del Argentino en Catamarca

Llegó al final el Campeonato Argentino para Menores y Juveniles en Catamarca y este domingo San Juan cerró con una gran labor en categoría 2011 copando el podio. Tivani fue primero, Lautaro Cobarrubia segundo y Benjamín Guzmán tercero.

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Se terminó así un Argentino más con notable protagonismo del seleccionado de la FCS comandada por Sergio Aguirre que se terminó llevando 10 medallas en el balance final de la competencia.

Este domingo, en la 2011, Facundo Tivani que el viernes había sido Plata en la CRI, no dejó dudas y con un registro de 2h.16m.59seg. llegó primero en la prueba de Pelotón aventajando a Lautaro Cobarrubia también de San Juan y luego completando en podio con el sanjuanino Benjamín Guzmán.

El sábado, la cosecha de medallas se había cerrado con el Bronce de Joselin Contreras Tivani en la Categoría 2010. En Damas, en la Categoría 2012-14, el sábado arrancó con muy buenas noticias para la delegación de la FSC ya que el trío de las sanjuaninas Kendra Cañadas, Tiziana Castro y Yendrí Guzmán coparon completo el podio de esta división, demostrando el poderío de San Juan en el ciclismo de futuro.

Luego, en Varones, en la categoría 2013-14, San Juan volvió a ser protagonista con las medallas de Plata de Lautaro Naranjo y de Román Montaña que terminaron detrás de Vladimir Zabala, de ACOBA, que se quedó con el oro.

Más tarde, en la categoría 2011, el sanjuanino Alexis Pozo Villegas terminó cosechando Bronce, detrás de Juliano Almeida y de Marcial Gómez, de ACINOBA, que fueron primero y segundo respectivamente.

El viernes, San Juan ya había subido al podio con el segundo puesto de Facundo Tivani en la CRI, abriendo desde esa jornada el panorama positivo para el seleccionado que dirige Sergio Aguirre.

San Juan viajó con una delegación de 47 ciclistas, mostrando una vez más el poderío que el ciclismo local tiene en el mapa nacional y hasta hora, la cosecha de medallas sostiene sus pergaminos.