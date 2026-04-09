    • 9 de abril de 2026 - 11:04

    San Juan vuelve a ser el epicentro nacional con el Campeonato de Ruta Nacional Libres y Máster

    La competencia de ciclismo se realizará del 9 al 11 de abril. Un pelotón multitudinario en un fin de semana a todo pedal en San Juan.

    A rodar. El ciclismo Libre y Master del país se reúne en San Juan para el Nacional de Ruta.

    A rodar. El ciclismo Libre y Master del país se reúne en San Juan para el Nacional de Ruta.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan es ciclismo. Tiene una oferta generosa y competitiva que siempre la pone en vidriera y desde este jueves volverá al centro de la escena nacional con el Campeonato de Ruta Nacional Libres y Master. Una muestra más de la capacidad de organización de San Juan dentro del mapa nacional del ciclismo.

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    Este evento, con la organización del Club Generación Atlético Juventud del Norte, reunirá a ciclistas de todo el país, entre las diez categorías que se presentarán en nuestra provincia.

    Entre las principales novedades aparece la subdivisión de las categorías Máster A, B y C, para lograr mayor equilibrio en cada una de las divisiones, además de la incorporación de la Máster E, destinada a ciclistas mayores de 70 años.

    Por otro, se incluye la división Damas Mayores, que permitirá una mayor participación femenina en el ámbito nacional.

    CATEGORÍAS DE LA RUTA

    Libres (ELITE II): de 15 a 34 años.

    MASTER A: de 35 a 39 años.

    MASTER B1: de 40 a 44 años.

    MASTER B2: de 45 a 49 años.

    MASTER C1: de 50 a 54 años.

    MASTER C2: de 55 a 59 años.

    MASTER D1: de 60 a 64 años.

    MASTER D2: de 65 a 69 años.

    MASTER E: de 70 a 75 años.

    DAMAS MAYORES: de 35 a 44 años.

    DAMAS MAYORES: de 45 años en adelante.

    Entrega de dorsales y acreditación – jueves 9 de abril hora 17:30 a 21:00 – bicicletería All Bike (Ignacio de la Roza 1013 oeste).

    CRONOGRAMA DE RUTA

    Viernes 10 de abril - CRI

    Lugar: Calle El Bosque y San Isidro, departamento Angaco

    Concentración: 8:00 – largada: 8:30 en adelante

    Largada: Damas (+45) - Calle El Bosque y San Isidro - 8 km

    Damas (35-44) - Calle Bosque y San Isidro - 8 km

    MASTER E - Calle Bosque y San Isidro - 8 km

    MASTER D2 - Calle Bosque y San Isidro - 8 km

    MASTER D1 - Calle Bosque y San Isidro - 8 km

    MASTER C2 - El Bosque y Pinchagual - 10 km

    MASTER C1 - El Bosque y Pinchagual - 10 km

    MASTER B2 - El Bosque y Campodónico - 12 km

    MASTER B1 - El Bosque y Campodónico - 12 km

    MASTER A - El Bosque y Eva Perón - 16 km

    Libres (ELITE II) - El Bosque y Eva Perón - 16 km

    Llegada:

    Damas (+45) - Calle El Bosque y Eva Perón

    Damas (35-44) - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER E - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER D2 - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER D1 - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER C2 - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER C1 - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER B2 - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER B1 - Calle El Bosque y Eva Perón

    MASTER A - Calle El Bosque y Eva Perón

    Libres (ELITE II) - Calle El Bosque y Eva Perón

    Sábado 11 de abril – Pelotón

    Lugar: Circuito San Juan Villicum, departamento Albardón

    Concentración: 8:00 – largada 8:30 en adelante

    MASTER E - 45 km – 8:30 – 1 vuelta

    Damas (+45) - 45 km – 8:35 - 1 vuelta

    Damas (35-44) - 45 km – 8:40 - 1 vuelta

    MASTER D1 - 45 km – 10:00 - 2 vueltas

    MASTER D2 - 62 km – 10:05 - 2 vueltas

    MASTER C1 - 80 km – 12:00 - 3 vueltas

    MASTER C2 - 80 km – 12:05 - 3 vueltas

    Libres (ELITE II) - 97 km – 14:30 - 4 vueltas

    MASTER A - 97 km – 14:40 - 4 vueltas

    MASTER B1 - 97 km – 17:00 - 4 vueltas

    MASTER B2 - 97 km – 17:10 - 4 vueltas

    Salida en tren controlado por el circuito hasta Ruta Nacional N°40 donde se girará a la izquierda y se dará el VÍA OFICIAL, para continuar por la misma hasta calle Sarmiento al este hasta calle Ontiveros, donde se comenzará a recorrer el circuito en distintas oportunidades dependiendo la categoría. Luego de completar los mismos se retomará por calle Sarmiento hasta Ruta Nacional N°40. Ingresar al circuito y completar hasta el paso por línea de meta.

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