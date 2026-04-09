San Juan vuelve a ser el epicentro nacional con el Campeonato de Ruta Nacional Libres y Máster

La competencia de ciclismo se realizará del 9 al 11 de abril. Un pelotón multitudinario en un fin de semana a todo pedal en San Juan.

A rodar. El ciclismo Libre y Master del país se reúne en San Juan para el Nacional de Ruta.

San Juan es ciclismo. Tiene una oferta generosa y competitiva que siempre la pone en vidriera y desde este jueves volverá al centro de la escena nacional con el Campeonato de Ruta Nacional Libres y Master. Una muestra más de la capacidad de organización de San Juan dentro del mapa nacional del ciclismo.

Este evento, con la organización del Club Generación Atlético Juventud del Norte, reunirá a ciclistas de todo el país, entre las diez categorías que se presentarán en nuestra provincia.

Entre las principales novedades aparece la subdivisión de las categorías Máster A, B y C, para lograr mayor equilibrio en cada una de las divisiones, además de la incorporación de la Máster E, destinada a ciclistas mayores de 70 años.

Por otro, se incluye la división Damas Mayores, que permitirá una mayor participación femenina en el ámbito nacional.

CATEGORÍAS DE LA RUTA Libres (ELITE II): de 15 a 34 años.