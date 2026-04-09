San Juan vuelve a ser el epicentro nacional con el Campeonato de Ruta Nacional Libres y Máster

San Juan es ciclismo. Tiene una oferta generosa y competitiva que siempre la pone en vidriera y desde este jueves volverá al centro de la escena nacional con el Campeonato de Ruta Nacional Libres y Master. Una muestra más de la capacidad de organización de San Juan dentro del mapa nacional del ciclismo.
Este evento, con la organización del Club Generación Atlético Juventud del Norte, reunirá a ciclistas de todo el país, entre las diez categorías que se presentarán en nuestra provincia.
Entre las principales novedades aparece la subdivisión de las categorías Máster A, B y C, para lograr mayor equilibrio en cada una de las divisiones, además de la incorporación de la Máster E, destinada a ciclistas mayores de 70 años.
Por otro, se incluye la división Damas Mayores, que permitirá una mayor participación femenina en el ámbito nacional.
CATEGORÍAS DE LA RUTA
Libres (ELITE II): de 15 a 34 años.
MASTER A: de 35 a 39 años.
MASTER B1: de 40 a 44 años.
MASTER B2: de 45 a 49 años.
MASTER C1: de 50 a 54 años.
MASTER C2: de 55 a 59 años.
MASTER D1: de 60 a 64 años.
MASTER D2: de 65 a 69 años.
MASTER E: de 70 a 75 años.
DAMAS MAYORES: de 35 a 44 años.
DAMAS MAYORES: de 45 años en adelante.
Entrega de dorsales y acreditación – jueves 9 de abril hora 17:30 a 21:00 – bicicletería All Bike (Ignacio de la Roza 1013 oeste).
CRONOGRAMA DE RUTA
Viernes 10 de abril - CRI
Lugar: Calle El Bosque y San Isidro, departamento Angaco
Concentración: 8:00 – largada: 8:30 en adelante
Largada: Damas (+45) - Calle El Bosque y San Isidro - 8 km
Damas (35-44) - Calle Bosque y San Isidro - 8 km
MASTER E - Calle Bosque y San Isidro - 8 km
MASTER D2 - Calle Bosque y San Isidro - 8 km
MASTER D1 - Calle Bosque y San Isidro - 8 km
MASTER C2 - El Bosque y Pinchagual - 10 km
MASTER C1 - El Bosque y Pinchagual - 10 km
MASTER B2 - El Bosque y Campodónico - 12 km
MASTER B1 - El Bosque y Campodónico - 12 km
MASTER A - El Bosque y Eva Perón - 16 km
Libres (ELITE II) - El Bosque y Eva Perón - 16 km
Llegada:
Damas (+45) - Calle El Bosque y Eva Perón
Damas (35-44) - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER E - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER D2 - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER D1 - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER C2 - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER C1 - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER B2 - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER B1 - Calle El Bosque y Eva Perón
MASTER A - Calle El Bosque y Eva Perón
Libres (ELITE II) - Calle El Bosque y Eva Perón
Sábado 11 de abril – Pelotón
Lugar: Circuito San Juan Villicum, departamento Albardón
Concentración: 8:00 – largada 8:30 en adelante
MASTER E - 45 km – 8:30 – 1 vuelta
Damas (+45) - 45 km – 8:35 - 1 vuelta
Damas (35-44) - 45 km – 8:40 - 1 vuelta
MASTER D1 - 45 km – 10:00 - 2 vueltas
MASTER D2 - 62 km – 10:05 - 2 vueltas
MASTER C1 - 80 km – 12:00 - 3 vueltas
MASTER C2 - 80 km – 12:05 - 3 vueltas
Libres (ELITE II) - 97 km – 14:30 - 4 vueltas
MASTER A - 97 km – 14:40 - 4 vueltas
MASTER B1 - 97 km – 17:00 - 4 vueltas
MASTER B2 - 97 km – 17:10 - 4 vueltas
Salida en tren controlado por el circuito hasta Ruta Nacional N°40 donde se girará a la izquierda y se dará el VÍA OFICIAL, para continuar por la misma hasta calle Sarmiento al este hasta calle Ontiveros, donde se comenzará a recorrer el circuito en distintas oportunidades dependiendo la categoría. Luego de completar los mismos se retomará por calle Sarmiento hasta Ruta Nacional N°40. Ingresar al circuito y completar hasta el paso por línea de meta.