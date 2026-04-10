San Juan ya vibra con el regreso del TC 2000 al autódromo El Zonda

Presentaron formalmente la segunda fecha del calendario de la categoría en San Juan y comenzó la actividad en la Quebrada Rugiente.

Detalles. El Zonda ya se llenó del ruido de los motores del TC 2000 que está de regreso en San Juan.

Llegó la hora para San Juan. Es momento de acelerar en El Zonda-Eduardo Copello porque el TC 2000 y las tres categorías que lo acompañarán, ya quedaron formalmente presentadas para todos los sanjuaninos que este viernes ya empezaron a tener contacto con el ruido y los motores en la Quebrada.

En la sala de prensa de la Secretaría de Deportes se realizó la presentación formal de la prueba que tendrá punto culminante el domingo a partir de las 13.05 cuando se ponga en marcha la Final del TC 2000 que en 2025 estuvo en la reinauguración del autódromo El Zonda y en esta temporada, eligió San Juan para su segunda carrera del año.

Está será la visita 39° de la categoría al trazado que tiene a Juan María Traverso como el máximo ganador con seis triunfos. Matías Rossi lo sigue de cerca con cuatro victorias, mientras que Gabriel Ponce de León y Ernesto Bessone cierran el podio del historial.

En simultáneo y si bien este viernes ya comenzaron los entrenamientos, continúa la venta de entradas, recordando que los tickets pueden adquirirse en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, de lunes a sábado de 8 a 23, así como también en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni, en el horario de 15 a 20.

SAN JUAN A FONDO Durante los días de competencia, la venta se trasladará boleterías moviles ubicados en las inmediaciones del circuito, sobre Avenida Libertador antes del jardín de los poetas, desde las 7, facilitando el acceso al público que se acerque directamente al autódromo.