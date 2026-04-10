San Juan ya vibra con el regreso del TC 2000 al autódromo El Zonda

Llegó la hora para San Juan. Es momento de acelerar en El Zonda-Eduardo Copello porque el TC 2000 y las tres categorías que lo acompañarán, ya quedaron formalmente presentadas para todos los sanjuaninos que este viernes ya empezaron a tener contacto con el ruido y los motores en la Quebrada.
En la sala de prensa de la Secretaría de Deportes se realizó la presentación formal de la prueba que tendrá punto culminante el domingo a partir de las 13.05 cuando se ponga en marcha la Final del TC 2000 que en 2025 estuvo en la reinauguración del autódromo El Zonda y en esta temporada, eligió San Juan para su segunda carrera del año.
Está será la visita 39° de la categoría al trazado que tiene a Juan María Traverso como el máximo ganador con seis triunfos. Matías Rossi lo sigue de cerca con cuatro victorias, mientras que Gabriel Ponce de León y Ernesto Bessone cierran el podio del historial.
En simultáneo y si bien este viernes ya comenzaron los entrenamientos, continúa la venta de entradas, recordando que los tickets pueden adquirirse en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, de lunes a sábado de 8 a 23, así como también en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni, en el horario de 15 a 20.
SAN JUAN A FONDO
Durante los días de competencia, la venta se trasladará boleterías moviles ubicados en las inmediaciones del circuito, sobre Avenida Libertador antes del jardín de los poetas, desde las 7, facilitando el acceso al público que se acerque directamente al autódromo.
En cuanto a los precios, el Sector General (sábado y domingo) tendrá un costo de $20.000, con una promoción 4x3 a $60.000. Por su parte, el Sector Boxes, con acceso a tribunas A y B, costará $40.000, también con opción 4x3 a $120.000.
Respecto al estacionamiento, los precios serán de $40.000 para autos en el Sector Boxes y $10.000 para motos. En el Sector General, en tanto, el estacionamiento tendrá un valor de $20.000 para autos y $5.000 para motos.
CRONOGRAMA EN EL ZONDA
Sábado 11 de abril
9:00 – 10 minutos Shakedown - Top Race
9:20 – 10 minutos Shakedown TC2000
9:35 – 20 minutos Práctica Libre 1 – Fiat Competizione
10:00 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo A)
10:25 – 20 minutos Práctica libre 1 – Top Race (Grupo B)
10:55 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo A)
11:20 – 20 minutos Práctica libre 1 – TC2000 (Grupo B)
11:45 – 25 minutos Práctica libre 1 – Fórmula Nacional
12:15 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo A)
12:40 – 20 minutos Práctica libre 2 – Top Race (Grupo B)
13:05 – 20 minutos Práctica libre 2 – Fiat Competizione
13:35 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo A)
14:00 – 20 minutos Práctica libre 2 – TC2000 (Grupo B)
14:25 – 25 minutos Práctica libre 2 – Fórmula Nacional
15:10 – 12 minutos Clasificación – Fiat Competizione
15:27 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo A)
15:40 – 8 minutos Clasificación – Top Race (Grupo B)
15:53 – 12 minutos Clasificación – Fórmula Nacional
16:15 – 30 minutos Clasificación – Una vuelta lanzada
17:10 – Carrera 1 de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta
Domingo 12 de abril
9:10 – 10 minutos de Warm up – Top Race
9:35 – 10 minutos de Warm up – TC2000
10:10 – Carrera final de Fiat Competizione – 20 minutos + 1 vuelta
10:55 – Final Fórmula Nacional – 25 minutos + 1 vuelta
11:45 – Final Top Race – 30 minutos + 1 vuelta
13:05 – Final TC2000 – 35 minutos + 1 vuelta