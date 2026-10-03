San Lorenzo no levanta cabeza: perdió 3 a 0 y la gente explotó

San Lorenzo volvió a recibir un duro golpe en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa perdió 3-0 frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello y profundizó un presente complicado, apenas dos semanas después de haber caído 2-0 ante Boca en el Nuevo Gasómetro.

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La tarde en Florencio Varela quedó prácticamente resuelta antes del descanso. Jeremías Lucco abrió el marcador a los 11 minutos , David Martínez amplió la diferencia a los 45 y David Barbona puso el 3-0 durante el tiempo agregado de la primera etapa. Maximiliano Porcel fue uno de los protagonistas del local con dos asistencias.

San Lorenzo intentó reaccionar y llegó a convertir en dos oportunidades durante el primer tiempo, pero ambos goles fueron anulados . Después del descanso buscó descontar, aunque no encontró claridad suficiente para modificar el resultado y Defensa administró la ventaja hasta el final.

La particularidad del encuentro fue la presencia de ambas parcialidades, lo que permitió que miles de simpatizantes azulgranas acompañaran al equipo en Florencio Varela. Con el 3-0 consumado antes del entretiempo, la paciencia se terminó.

Primero aparecieron los reclamos hacia los futbolistas y después los cánticos apuntaron directamente contra la dirigencia. “Que se vayan todos” fue una de las consignas que sonó con mayor fuerza desde el sector visitante, mientras dirigentes del club permanecían en otra zona del estadio con custodia policial. Entre los presentes se encontraba el presidente Marcelo Culotta .

"QUE SE VAYAN TODOS".



Repudio de los hinchas de San Lorenzo a los dirigentes en Varela tras el 0-3 del primer tiempo. pic.twitter.com/Hl3ok8SF2A — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) October 3, 2026

El malestar se extendió durante el resto del partido, en medio de un momento deportivo en el que el regreso de Insúa todavía no consiguió producir la reacción esperada.

San Lorenzo quedó afuera de los playoffs

La derrota también complica al Ciclón en la tabla. Tras la fecha 11, San Lorenzo quedó décimo en la Zona A con 11 puntos, a cinco unidades de Newell's, que ocupa por el momento el último puesto de clasificación a los octavos de final.

Del otro lado, Defensa y Justicia llegó a 21 puntos y quedó como escolta de Instituto, líder de la zona con cuatro unidades más.

El próximo compromiso de San Lorenzo será nuevamente una prueba importante para intentar cortar la mala racha: recibirá a Deportivo Riestra el domingo 11 de octubre a las 14.45, por la fecha 12 del Clausura.