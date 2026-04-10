San Lorenzo: Palermo reveló por qué no llegó y apuntó contra rumores políticos

El caso San Lorenzo sumó un nuevo capítulo: Palermo explicó por qué se cayó su llegada como DT y desmintió versiones sobre apoyo económico de Macri.

Martín Palermo estuvo a un paso de dirigir a San Lorenzo pero la negociación se frustró.

El nombre de San Lorenzo volvió al centro de la escena tras las declaraciones de Martín Palermo, quien rompió el silencio y explicó por qué no se concretó su llegada al banco azulgrana. El ex goleador aseguró que estuvo muy cerca de asumir, pero que la negociación se cayó en medio de dudas dirigenciales y versiones externas.

El propio Palermo admitió que ya se imaginaba como entrenador del Ciclón, incluso analizando rivales en el sorteo de la Copa Sudamericana. “Yo ya estaba con que en dos días entrenaba”, confesó, dejando en claro que el acuerdo parecía encaminado hasta último momento.

San Lorenzo y las razones de una negociación caída Según explicó el “Titán”, uno de los factores determinantes fue la indecisión dirigencial en San Lorenzo, lo que terminó diluyendo una oportunidad que él consideraba ideal para dar el salto a un club grande del fútbol argentino. “Era algo que deseaba”, remarcó con evidente frustración.

Además, el ex delantero aprovechó para desmentir categóricamente los rumores políticos que rodearon su posible llegada. En particular, rechazó las versiones que vinculaban a Mauricio Macri con su contratación: “Decían que me iba a pagar el sueldo, pero no paga ni un café”, disparó con ironía.

En ese sentido, Palermo aclaró que si bien mantiene una relación personal con Macri, no existió ningún tipo de intervención en la negociación con San Lorenzo. “Son cosas que desvirtúan todo”, afirmó, apuntando contra la mezcla entre fútbol y política.