    • 10 de abril de 2026 - 18:14

    San Lorenzo: Palermo reveló por qué no llegó y apuntó contra rumores políticos

    El caso San Lorenzo sumó un nuevo capítulo: Palermo explicó por qué se cayó su llegada como DT y desmintió versiones sobre apoyo económico de Macri.

    Martín Palermo estuvo a un paso de dirigir a San Lorenzo pero la negociación se frustró.

    Martín Palermo estuvo a un paso de dirigir a San Lorenzo pero la negociación se frustró.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El nombre de San Lorenzo volvió al centro de la escena tras las declaraciones de Martín Palermo, quien rompió el silencio y explicó por qué no se concretó su llegada al banco azulgrana. El ex goleador aseguró que estuvo muy cerca de asumir, pero que la negociación se cayó en medio de dudas dirigenciales y versiones externas.

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    El propio Palermo admitió que ya se imaginaba como entrenador del Ciclón, incluso analizando rivales en el sorteo de la Copa Sudamericana. “Yo ya estaba con que en dos días entrenaba”, confesó, dejando en claro que el acuerdo parecía encaminado hasta último momento.

    San Lorenzo y las razones de una negociación caída

    Según explicó el “Titán”, uno de los factores determinantes fue la indecisión dirigencial en San Lorenzo, lo que terminó diluyendo una oportunidad que él consideraba ideal para dar el salto a un club grande del fútbol argentino. “Era algo que deseaba”, remarcó con evidente frustración.

    Además, el ex delantero aprovechó para desmentir categóricamente los rumores políticos que rodearon su posible llegada. En particular, rechazó las versiones que vinculaban a Mauricio Macri con su contratación: “Decían que me iba a pagar el sueldo, pero no paga ni un café”, disparó con ironía.

    En ese sentido, Palermo aclaró que si bien mantiene una relación personal con Macri, no existió ningún tipo de intervención en la negociación con San Lorenzo. “Son cosas que desvirtúan todo”, afirmó, apuntando contra la mezcla entre fútbol y política.

    Un futuro abierto tras el no a San Lorenzo

    Tras la caída de la negociación con San Lorenzo, Palermo continúa sin club, aunque su nombre sigue siendo considerado en distintos proyectos. Incluso reveló que evitó asistir a un partido de Platense para no generar interpretaciones erróneas en un contexto donde cada movimiento es observado.

    El entrenador destacó igualmente el presente del Calamar en la Copa Libertadores, pero dejó en claro que prefiere mantenerse al margen mientras no tenga un nuevo desafío profesional.

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