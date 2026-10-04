    • 4 de octubre de 2026 - 17:00

    San Martín dejó pasar una gran chance en casa y cayó 2-1 ante Almagro

    El Verdinegro cayó 2-1 ante el Tricolor tras ir en ventaja con un gol de Coronel. Errores defensivos le costaron el partido y ahora, con 45 puntos, quedó octavo y depende de Deportivo Maipú para no salir de la zona de Reducido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín dejó escapar una oportunidad inmejorable en el Hilario Sánchez y sumó su segunda caída consecutiva en la Primera Nacional. El equipo conducido por el cuerpo técnico verdinegro ganaba con lo justo tras el arranque del complemento, pero falló en el fondo, Almagro lo aprovechó al máximo y se impuso por 2-1 en un duelo clave por la pelea de arriba. Con este marcador, el conjunto sanjuanino quedó anclado en los 45 puntos, en el octavo puesto de la tabla, y ahora quedará pendiente de lo que ocurra este lunes con Deportivo Maipú para saber si logra sostenerse dentro de los puestos de clasificación al Reducido.

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    El trámite comenzó con un dueño de casa obligado a tomar las riendas. El Verdinegro intentó asumir el protagonismo desde el pitazo inicial, aunque le costó encontrar profundidad y claridad en los metros finales. La ocasión más clara para romper el cero en la primera mitad estuvo en los pies de Nazareno Fúnez, quien dispuso de un tiro penal. Sin embargo, el arquero Emilio González adivinó la intención y le ahogó el grito. El propio delantero tuvo otra chance clara con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño, mientras que en el arco de enfrente Sebastián Díaz respondió con solidez cada vez que la visita insinuó peligro.

    El alivio para el pueblo verdinegro llegó apenas se puso en marcha el segundo tiempo. A los 2 minutos, un centro preciso encontró bien ubicado a Franco Coronel en el primer palo; el delantero desvió la pelota con justeza para cambiarle la trayectoria, vencer la resistencia del arquero y estampar el 1-0 que desató la alegría en Concepción.

    Parecía el escenario ideal para que San Martín administrara la diferencia y manejara los tiempos del partido, pero la ventaja duró un suspiro. Los fantasmas de la desconcentración defensiva aparecieron y la visita no perdonó.

    Primero, una salida desde el fondo que se ensució tras un fallo en la ejecución permitió que Facundo De la Vega robara el balón y sacara un remate rasante y preciso contra el palo derecho de Díaz Robles para estampar la parda. Y antes de que el Verdinegro lograra reacomodarse del impacto, llegó el segundo golpe: una infracción innecesaria derivó en un tiro libre frontal que encontró a Santiago Chamorro apareciendo libre por el primer palo para conectar un cabezazo letal que sentenció el 2-1 definitivo.

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