    • 6 de septiembre de 2026 - 16:21

    San Martín lo dio vuelta sobre el final y le gana 3-2 a Midland en un partido increíble

    El Verdinegro perdía 2-1, lo empató a los 42 minutos con un penal de Luciano Ferreyra y, ya en tiempo de descuento, Dante Álvarez marcó el 3-2 tras un remate que se le escapó de las manos al arquero visitante.

    Locura en el Hilario Sánchez: San Martín lo dio vuelta en el descuento y gana 3-2

    Locura en el Hilario Sánchez: San Martín lo dio vuelta en el descuento y gana 3-2

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cierre en el Hilario Sánchez se convirtió en una locura. San Martín parecía encaminado a una derrota cuando Midland ganaba 2-1, pero en apenas unos minutos dio vuelta completamente la historia y pasó al frente 3-2.

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    Primero apareció Luciano Ferreyra, quien a los 42 minutos del segundo tiempo convirtió de penal y estableció el 2-2, devolviéndole vida al conjunto sanjuanino cuando quedaba muy poco por jugar.

    Y cuando el empate ya parecía definitivo, llegó el estallido. A los 46 minutos, Dante Álvarez probó con un remate que parecía controlable, pero el arquero de Midland no pudo retener la pelota y se le escapó de las manos, permitiendo que terminara en el fondo del arco para el 3-2.

    El gol desató el festejo de todo el Hilario Sánchez y completó una remontada inesperada. San Martín había comenzado ganando con Sebastián González, pero sufrió el empate de Matías Flores a los 6 minutos del complemento y luego el golazo de Marcos Roseti, quien a los 32 la clavó en el ángulo para el 2-1 visitante.

    Cuando parecía que Midland se llevaba los tres puntos, el Verdinegro encontró una reacción feroz en el tramo final: Ferreyra empató desde los doce pasos y Álvarez apareció en tiempo añadido para concretar el 3-2, con cierta responsabilidad del arquero visitante en la jugada.

    El gol de Dante Álvarez hizo explotar a todo el estadio.

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