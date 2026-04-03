San Martín sumó ante Gimnasia pero sigue sin ganar de visitante en la Primera Nacional

La racha sin victorias se estira en San Martín. Esta vez, de visitante, sumó en Salta ante Gimnasia y Tiro en el marco de la octava fecha de la Primera Nacional. Fue 1-1 con goles de Lautaro Gordillo para los salteños y de Herán Zuliani para el Verdinegro.

San Martín arrancó con una duda fatal pero se recompuso, llegó al empate y después se fue quedando sin argumentos para sumar algo más que el punto. Pero el empate sirvió para cortar la racha adversa saliendo de San Juan tras las caídas en Trisitán Suárez y Rafaela.

Un golpe amargo en el inicio, una recompensa en el final. Así se puede resumir el primer tiempo de San Martín en Salta. Es que en su primer ataque, con un córner a favor, el Verdinegro quedó muy mal parado en defensa y Gimnasia y Tiro no se lo perdonó. La sacó Soto en el primer palo, la llevó más de 45 metros Rojas, lo vio pasar a Jonás Aguirre que metió un zurdazo tremendo que Díaz Robles resolvió con rebote para que le quede a Gordilo, que de frente la puso en el ángulo. Iban menos de dos minutos y San Martín ya perdía. Increíble.

El nuevo sistema que propuso Martos en cancha con línea de tres, cuatro volantes, enganche y dos puntas ni siquiera se había acomodado en cancha y ya estaban abajo en el marcador. Entonces San Martín tuvo que trabajarlo más al partido. Presionar, tratar de jugar. Seba González fue eje, se le asociaron mucho Juntos y el pibe Iachetti pero no había profundidad. Para colmo, los errores en defensa hicieron pasar un par de sustos al arquero Díaz Robles, primero ante Gordillo y luego ante Rojas, al que le tapó una pelota infernal.

Parecía que Gimnasia y Tiro hacía su gran negocio en los primeros 45' de juego, pero en el descuento Nadalín metió un centro al punto penal para que Zuliani cabeceara solo ante Cosentino para emparejar la historia y arrancar con otro partido en Salta.

Los primeros 10' del complemento se parecieron mucho al desarrollo de todo lo jugado en la noche de Salta. San Martín manejó mejor la pelota, se asoció con más criterio y Gimnasia lo esperó para la contra. No tuvo profundidad el Verdinegro pero dejó una mejor imagen en el Gigante del Norte.

Pasando los 20', Martos decidió cambios en el Verdinegro. Adentro Lattanzio y Rossi sin retocar el modelo. San Martín ya no tenía tanto la pelota pero no pasaba apuros tampoco. Se hizo demasiado parejo el trámite, entrando en la parte final de un partido complejo para los sanjuaninos.

En el tramo final, los cambios en San Martín cambiaron el modelo y ya no tuvo posesión. Se fue replegando, se acomodó más cerca de Díaz Robles y con eso, más la escasez de ideas de Gimnasia, el Verdinegro fue consolidando su resultado. A los 43' Jaurena tuvo el gol del triunfo tras un centro de Lattanzio pero no pudo definir bien. Así, se fue el partido en Salta. Entre la impotencia de Gimnasia y la conformidad de San Martín.

SINTESIS GIMNASIA DE JUJUY VS SAN MARTÍN

GIMNASIA Y TIRO 1

Federico Cosentino; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Ivo Cháves, Franco Sivetti, Walter Montoya, Fabricio Rojas; Jonás Aguirre y Lautaro Gordillo. DT: Sergio Plaza.

SAN MARTIN 1

Sebastián Díaz Robles Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca; Facundo Nadalín, Federico Murillo, Nicolás Pelaitay, Hernán Zuliani; Sebastián González; Bruno Juncos y Nicolás Iachetti. DT: Ariel Martos.

Goles: PT, 1,30m. Gordillo (G); 45m. Zuliani (SM).

Cambios: ST, reinicio M. Birge por Chávez (G); 15m. Rinaldi por W. Montoya (G); 22m. C. Lattanzio por Iachetti (SM) y G. Rossi por Juncos (SM); 27m. N. Contín por Sivetti (G) y S. Jaurena por Osores (SM); 34m. G. Hachem por González (SM) y J. Marchio por Nadalín (SM).

Arbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Gigante del Norte.