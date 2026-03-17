Sanjuaninos presentes en el inicio del Campeonato Argentino de bicicross

Un grupo compuesto por 27 pilotos sanjuaninos del Club Bicicross San Juan representaron a la provincia de gran manera en el estreno del Campeonato Argentino 2026. La competencia se celebró durante el fin de semana en Buenos Aires, con presencia de participantes de todo el país.

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La cita deportiva consistió en fecha doble. La primera se disputó el sábado 14 y la segunda el domingo 15 de marzo. Todo el evento se llevó a cabo en la pista olímpica de Vicente López. La organización estuvo a cargo del Círculo Bicicross de Buenos Aires (CBBA) y la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross (FAB).

La delegación sanjuanina contó con el apoyo del Gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que asistió con un colectivo equipado para el traslado de los competidores.

A continuación, el listado completo de los pilotos sanjuaninos y sus resultados:

Novicios hasta 10 años: Luciano Allis (4° en F1 y 7° en F2); Tomás Rodríguez (7° en F1 y 5° en F2).

Novicios hasta 11 años: Cayetano Oieni (4° en F1 y 4° en F2).

Novicios hasta 14 años: Joaquín Torres (2° en F1 y 2° en F2).

Novicios hasta 15 años: Ignacio Sánchez (6° en F1 y 6° en F2).

Novicios hasta 16 años: Yago Ávila (4° en F1 y 4° en F2).

Expertos de 8 años: Martiniano Marin (2° en F1 y 1° en F2); Agustín Miranda (6° en F1 y 5° en F2).

Expertos de 9 años: Tiziano Frack (6° en F1 y 4° en F2).

Expertos de 10 años: Juan Cruz Frack (1° en F1 y 4° en F2); Matías Leiva (4° en F1 y 2° en F2); Yuthiel Miranda (5° en F1 y 5° en F2).

Expertos de 13 años: Bautista Solera (3° en F1 y sin resultado en F2).

Expertos de 15 años: Lucas Crifó (sin resultados en F1 y F2); Bautista Quiroga (7° en F1 y 3° en F2)

Expertos de 16 años: Marcos Agustín Frack (1° en F1 y 4° en F2).

Expertos de 17 a 24 años: Lucas Molina (sin resultados en F1 y F2).

Expertos de 25 a 29 años: Federico Gallardo (6° en F1 y 4° en F2); Tomás Ríos (2° en F1 y 2° en F2).

Damas de 8 y 9 años: Julieta Sánchez (2° en F1 y 2° en F2).

Damas de 11 y 12 años: Uma Distefano (1° en F1 y 1° en F2).

Elite Women: María Agustina Crifó (3° en F1 y 3° en F2).

Elite Men: Franco Molina (3° en F1 y 6° en F2); Gonzalo Molina (1° en F1 y 1° en F2).

Crucero principiante: Guillermo Rodríguez (3° en F1 y 2° en F2).

Crucero de 40 a 49 años: José Reta (sin resultados en F1 y F2).

SEGUNDA FECHA EN BAHIA

El segundo encuentro del Campeonato Argentino 2026 será el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de abril. La sede asignada por FAB es Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Vale recordar que San Juan recibirá en octubre próximo una triple competencia de bicicross.

El viernes 23 de octubre habrá fecha del Campeonato Argentino, el sábado 24 el Campeonato Iberoamericano y el domingo 25 la final de la Copa Latina. Todas las actividades se disputarán en la pista del Club Bicicross San Juan ubicada en Rawson.