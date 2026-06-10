Scaloni dejó dudas sobre el reemplazante de Balerdi y les habló a los hinchas tras la goleada de Argentina

La Albiceleste venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial y el entrenador entusiasmó a los fanáticos con una arenga

La goleada por 3-0 sobre Islandia dejó buenas sensaciones en la Selección Argentina a pocos días del debut en el Mundial 2026. Tras el encuentro, Lionel Scaloni destacó el rendimiento de sus dirigidos, aseguró que despejó varias dudas en relación con el plantel y reveló que todavía no definió quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi por lesión.

El entrenador explicó que se tomará algo más de tiempo para resolver esa situación y reconoció que el amistoso le sirvió para evaluar distintas alternativas. Según indicó, actualmente maneja dos opciones para completar la lista, aunque evitó brindar nombres. Incluso dejó entrever que el reemplazante no necesariamente será un defensor, ya que considera que esa zona del equipo está bien cubierta.

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Scaloni también se mostró conforme con la evolución física de varios futbolistas que llegaron con molestias o en recuperación. En ese sentido, afirmó que el cuerpo técnico quedó más tranquilo tras observar las respuestas del plantel durante el amistoso y remarcó que el grupo llega en buenas condiciones al inicio de la Copa del Mundo.

Otro de los temas abordados fue el apoyo de los hinchas argentinos. El DT agradeció el acompañamiento recibido durante la preparación y pidió que la gente continúe respaldando al equipo en esta nueva aventura mundialista. El mensaje apuntó a fortalecer el vínculo entre el plantel y los fanáticos en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.