Scaloni habló de la Selección sin Messi: "Esa aura no se la vi a nadie en mi vida"

Lionel Scaloni no pudo ocultar la emoción después de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina . Tras el triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, el entrenador habló sobre el final de una era y reconoció que el equipo deberá afrontar un desafío inédito: continuar sin el futbolista que durante años fue su principal figura.

Un equipo de campeones: Scaloni prepara un once de lujo para la despedida de Messi

Scaloni se emocionó hasta las lágrimas durante el himno en la despedida de Messi

“ Toca continuar sin él, va a ser duro, sin dudas ”, admitió Scaloni en conferencia de prensa. El DT remarcó que lo vivido durante los últimos años no fue normal y que pueden llegar momentos difíciles, aunque aseguró que el seleccionado está preparado para afrontarlos con los jóvenes que comienzan a ganar protagonismo.

Scaloni fue contundente al referirse a la influencia que Messi tuvo dentro del equipo. Más allá de su capacidad futbolística, destacó algo que, según consideró, será imposible de reemplazar.

“ Podemos armar un gran equipo con nuevos chicos que van apareciendo, pero esa aura no se la vi a nadie en mi vida ”, sostuvo el entrenador, quien además recordó que compartió cancha con Messi como futbolista y luego tuvo la posibilidad de dirigirlo durante la etapa más exitosa de la historia reciente de la Selección.

Para Scaloni, la sensación de tener a Messi del propio lado es incomparable . “Hay que vivirlo para explicar qué significa tenerlo al lado”, explicó, y remarcó que ningún otro futbolista logró generar lo mismo durante su carrera.

La fórmula de Scaloni para reemplazar a Messi

El técnico dejó en claro que Argentina no buscará un reemplazante individual para Messi, sino que intentará compensar su ausencia a través del funcionamiento colectivo.

“La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, explicó. Durante años, el seleccionado tuvo la posibilidad de recurrir a Messi para resolver partidos incluso cuando el funcionamiento colectivo no era el esperado.

“Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con una genialidad, no lo tenés”, reconoció Scaloni. Sin embargo, destacó que el plantel cuenta con jugadores capaces de asumir nuevas responsabilidades: “Tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, entre todos lo podemos suplantar”.

La emoción de Scaloni por la despedida

El entrenador también habló sobre el impacto que tuvo la despedida en el plantel durante el partido ante Benín. Según explicó, los propios jugadores estaban nerviosos por la carga emocional de la noche y querían que todo saliera bien para Messi.

“No fue fácil porque querían que le fuera bien, todos querían que él hiciera lo mejor”, contó Scaloni.

El técnico también se quebró durante el Himno Nacional y volvió a emocionarse al hablar de su vínculo con el capitán. “Fue un sueño haberlo dirigido. Nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”, expresó.

Scaloni aseguró además que las lágrimas fueron consecuencia de todo lo que significó compartir estos años con Messi. “No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble”, resumió.

Qué dijo Scaloni sobre su continuidad

La salida de Messi no es la única incógnita que atraviesa a la Selección. El contrato de Scaloni vence a fin de año y todavía no existe un anuncio oficial sobre su renovación.

Consultado después del partido, el entrenador dejó una señal positiva: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, aunque aclaró que todavía “no hay novedades” respecto de su continuidad.

Mientras tanto, Scaloni ya piensa en la nueva etapa del seleccionado, con una camada de jóvenes que deberá asumir mayores responsabilidades. La Selección tendrá que encontrar nuevas herramientas para competir sin Messi, aunque para su entrenador hay algo que será imposible de replicar: “No habrá nada igual en un terreno de juego”.